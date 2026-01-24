24 जनवरी 2026,

शनिवार

जयपुर

Jaipur: हाईकोर्ट में आज से शनिवार को भी सुनवाई, बार-बेंच में गतिरोध, अधिवक्ताओं ने किया कार्य ​बहिष्कार

Full bench increased the working Days: जयपुर। हाईकोर्ट में अब हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई होगी। इसकी शुरुआत आज से हो रही है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 24, 2026

हाईकोर्ट में आज से हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई, पत्रिका फोटो

हाईकोर्ट में आज से हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई, पत्रिका फोटो

Full bench increased the working Days: जयपुर। हाईकोर्ट में अब हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई होगी। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। हाईकोर्ट ने शनिवार की सुनवाई के लिए प्रकरणों की सूची जारी कर दी है, वहीं जयपुर और जोधपुर दोनों जगह हाईकोर्ट के वकीलों ने अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने का निर्णय किया है।

वकीलों के विरोध को देखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के निर्देश पर न्यायाधीशों की कमेटी बनाई थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन 24 जनवरी की सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट आ गई है।

स्वैच्छिक तौर पर कार्यवाही का बहिष्कार

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने इसके विरोध में शनिवार को न्यायिक कार्य में स्वैच्छिक तौर पर भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। जाेधपुर में भी हाईकोर्ट की दोनों बार एसोसिएशनों ने शनिवार की अदालती कार्यवाही में भाग नहीं लेने की घोषणा की है।

15 से अधिक कार्यदिवस बढ़े

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पिछले दिनों जारी हाईकोर्ट में अदालती कार्यवाही के संशोधित कैलेण्डर में बताया था कि शनिवार को सुनवाई के लिए भी कार्यदिवस घोषित कर 15 से अधिक कार्यदिवस बढ़ाए थे। इससे अब हाईकोर्ट में करीब सवा दो सौ कार्यदिवस हो गए हैं।

पूर्णपीठ ने इसलिए बढ़ाए कार्यदिवस

हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक में पिछले माह अदालतों में लंबित प्रकरणों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई के लिए कार्यदिवस घोषित करने का निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की ओर से सभी हाईकोर्ट को किए गए कार्यदिवस बढ़ाने के आग्रह पर यह निर्णय किया गया था।

खबर शेयर करें:

24 Jan 2026 09:30 am

