Jaipur: हाईकोर्ट में आज से शनिवार को भी सुनवाई, बार-बेंच में गतिरोध, अधिवक्ताओं ने किया कार्य ​बहिष्कार

Full bench increased the working Days: जयपुर। हाईकोर्ट में अब हर माह दो शनिवार को भी सुनवाई होगी। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। हाईकोर्ट ने शनिवार की सुनवाई के लिए प्रकरणों की सूची जारी कर दी है, वहीं जयपुर और जोधपुर दोनों जगह हाईकोर्ट के वकीलों ने अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने का निर्णय किया है।