Good News: सरकार ने कसी कमर, अब उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं पर विशेष निगरानी, ताकि “किसी मां की गोद न हो सूनी”

pregnant women healthcare: जयपुर। राजस्थान सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए अब उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं पर विशेष निगरानी का फैसला किया है। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी मां की गोद सूनी न रहे और हर प्रसव सुरक्षित हो। इसके लिए प्रसव पूर्व जांच, समय पर उपचार, आशा सहयोगिनियों की जवाबदेही और एनीमिक महिलाओं को विशेष उपचार जैसी व्यवस्थाओं को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।