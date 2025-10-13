मौसम अपडेट: राजस्थान में होगा हिमालयी क्षेत्र की ‘बर्फबारी’ का असर, इस साल सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल का शीतकाल सामान्य से अधिक सर्द रहने की संभावना है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना है। उत्तर-पूर्वी हवाओं के कारण नवंबर के आखिर तक में शीतलहर और मावठ का असर देखने को मिल सकता है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो चुकी है जिसका असर राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। इस कारण हल्की ठंड बढ़ने की संभावना भी है।