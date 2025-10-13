Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मौसम अपडेट: राजस्थान में होगा हिमालयी क्षेत्र की ‘बर्फबारी’ का असर, इस साल सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड?

Aaj Ka Mausam: हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो चुकी है जिसका असर राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। इस कारण हल्की ठंड बढ़ने की संभावना भी है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 13, 2025

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में अब सर्दी का मौसम धीरे-धीरे अपने पैर पसार रहा है। उत्तर से आ रही हवाओं के कमजोर होने और पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवाएं

पिछले 24 घंटों के मौसम के अनुसार राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आसमान साफ और दिन में तेज धूप रही। वहीं सुबह और शाम के समय हल्की ठंडी हवाएं चलने से ठंडक महसूस हुई। विशेषज्ञों के अनुसार सर्दी का असर बढ़ने के बावजूद दिन के तापमान में वृद्धि हो सकती है लेकिन रात में ठंडक बरकरार रहेगी।

शुष्क रहेगा मौसम

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 48 घंटों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर माह में शीतलहर और मावठ के असर से तापमान में गिरावट आ सकती है।

इस साल पड़ेगी हाड़कंपाने वाली ठंड

अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक राजस्थान में दिन और रात के तापमान के बीच बढ़ता हुआ अंतर सर्दी की ठंडक को और तेज कर सकता है। सर्दी का असर दीपावली तक बढ़ेगा और नवंबर-दिसंबर में सर्दी और शीतलहर के कारण हाड़कंपाने वाली ठंड का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ सकता है।

राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी!

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल का शीतकाल सामान्य से अधिक सर्द रहने की संभावना है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना है। उत्तर-पूर्वी हवाओं के कारण नवंबर के आखिर तक में शीतलहर और मावठ का असर देखने को मिल सकता है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो चुकी है जिसका असर राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। इस कारण हल्की ठंड बढ़ने की संभावना भी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Roadways: राजस्थान के इन जिलों से दिल्ली तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू, कलक्टर-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
झुंझुनू
Rajasthan Roadways

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मौसम अपडेट: राजस्थान में होगा हिमालयी क्षेत्र की ‘बर्फबारी’ का असर, इस साल सर्दी तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur SMS Hospital: डेढ़ साल में 16 बार लगी आग, हर बार सिस्टम रहा मौन, सभी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में

SMS Hospital fire accident
जयपुर

जयपुर में सीजनल व्यापारी शहरी अर्थव्यवस्था की धुरी,पूरे साल में करते 2000 करोड़ का कारोबार

जयपुर

Rajasthan Cricket Association : डीडी कुमावत के खिलाफ बगावत, कमेटी के चार अन्य सदस्य लामबंद

Rajasthan Cricket Association DD Kumawat Rebellion 4 other committee members mobilized
जयपुर

राजस्थान में 600 करोड़ की दवाइयां हर साल मिल रही अमानक या नकली, बाजार में जाने के बाद चल रहा पता

fake medicine in Rajasthan
जयपुर

दृष्टिबाधित कलाकारों के पास सरस्वती की ताकत, ईश्वर के नजदीक बैठने की शक्तिः कोठारी

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.