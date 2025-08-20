Jaipur Crime: हिस्ट्रीशीटर के अपराध का नया तरीका, लग्जरी बाइक चोरी करके मांगता फिरौती, बचने के लिए पुलिस के लोगो का ऐसे करता इस्तेमाल

Rajasthan News: जयपुर शहर में अपराध का नया तरीका देखने को मिला है। अब बदमाश सिर्फ बाइक चोरी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें फिरौती के जरिए लौटाने का धंधा भी करने लगे हैं। रामनगरिया थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है। सोडाला थाने का हिस्ट्रीशीटर दीपक राय उर्फ दीपक बिहारी लग्जरी बाइक चोरी कर उसके मालिक से 35 हजार रुपए की फिरौती मांग बैठा। सौदा 27 हजार रुपए में तय हुआ और वह मालिक से 18 हजार रुपए वसूल भी चुका था।