Jaipur Crime: हिस्ट्रीशीटर के अपराध का नया तरीका, लग्जरी बाइक चोरी करके मांगता फिरौती, बचने के लिए पुलिस के लोगो का ऐसे करता इस्तेमाल

Rajasthan News: जयपुर शहर में अपराध का नया तरीका देखने को मिला है। अब बदमाश सिर्फ बाइक चोरी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें फिरौती के जरिए लौटाने का धंधा भी करने लगे हैं। रामनगरिया थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है। सोडाला थाने का हिस्ट्रीशीटर दीपक राय उर्फ दीपक बिहारी लग्जरी बाइक चोरी कर उसके मालिक से 35 हजार रुपए की फिरौती मांग बैठा। सौदा 27 हजार रुपए में तय हुआ और वह मालिक से 18 हजार रुपए वसूल भी चुका था।
डीसीपी (क्राइम) अभिजीत सिंह ने बताया कि बाइक मालिक ने पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दी। सीएसटी सदस्य सुभाष चंद की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सोडाला के राकड़ी स्थित आजाद नगर निवासी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की बाइक बरामद कर ली।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसे मादक पदार्थों की लत है और उसी लत को पूरा करने के लिए वह इस तरह की वारदात करता है। चोरी की बाइक पर उसने पुलिस का लोगो तक चिपका दिया था ताकि पहचान से बच सके।
पुलिस रिकॉर्ड में दीपक कोई नया चेहरा नहीं है। उसके खिलाफ पहले से हत्या, लूट, मारपीट, आम्र्स एक्ट और आबकारी एक्ट के कुल 17 प्रकरण दर्ज हैं। मगर बाइक चोरी के बाद फिरौती मांगने का यह नया तरीका अपराध की बदलती प्रवृत्ति को उजागर करता है।