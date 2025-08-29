National Sports Day: ‘दद्दा ने मैदान के हाफ से सीधे मारा था गोल पोस्ट पर शॉट’, ये बोले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के पोते और सीनियर हॉकी कोच

Sports Day Today: फील्ड हॉकी में पूरे विश्व में भारत का परचम बुलंद करने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में जितना कहा जाए, कम है। वहीं एक बात जो उनकी सबसे अलग थी, वह थी उनकी सरलता। एक ओर जहां जरा सी सफलता के बाद किसी खिलाड़ी में गुरूर आ जाता है। वहीं इतने महान होने के बाद भी दद्दा बहुत ही सरल थे। जब हम उनके साथ कहीं जाते और कोई भी उनसे हॉकी की बात करता तो वे एकदम बचपन में पहुंच जाते और हॉकी की एक-एक बात विस्तार से बताते।