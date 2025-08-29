National Sports Day : हॉकी का दीवाना है सिरोही जिले का ये परिवार, छह ने तो दिखाए राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर

National Sports Day : सिरोही जिले में एक ऐसा परिवार है, जिसके रग-रग में हॉकी का जुनून दौड़ता है। अब तीसरी पीढ़ी भी मैदान में उतर चुकी है। परिवार के 6 सदस्य राष्ट्रीय स्तर और 6 सदस्य राज्य स्तर पर हॉकी खेल चुके हैं। अभी तीसरी पीढ़ी के परमवीर सिंह के बेटे भव्यराज सिंह देवड़ा व बेटी तनिष्का कंवर व उनके भाई अभिमन्यु सिंह के बेटे प्रणंजय सिंह दादा और पिता के साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं। नरपत सिंह देवड़ा जो 25 साल तक जिला हॉकी संघ सिरोही के सचिव रहे।