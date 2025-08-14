Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

राजस्थान के विद्यार्थियों की भाषा व गणित बेहतर, राष्ट्रीय औसत से ऊपर, परख में परिणाम रहे उत्साहवर्धक

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के परिणाम राजस्थान के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं। राजस्थान के विद्यार्थी भाषा व गणित दोनों ही स्तर पर राष्ट्रीय औसत के ऊपर रहे हैं।

बांसवाड़ा

डॉ. योगेश कुमार शर्मा

Aug 14, 2025

Rajasthan Students are Better in language and maths above the national average Parakh test results are encouraging
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan : परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के परिणाम राजस्थान के लिए उत्साहवर्धक रहे हैं। कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों के किए गए शैक्षिक आंकलन में राजस्थान के विद्यार्थी भाषा व गणित दोनों ही स्तर पर राष्ट्रीय औसत के ऊपर रहे हैं। इसमें भी छात्र-छात्रा, ग्रामीण-शहरी, सरकारी, गैर सरकारी स्कूल, सामाजिक समूह (एसटी, एससी, ओबीसी व अन्य) सभी में राजस्थान का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है।

एनसीईआरटी ने किया परख सर्वेक्षण

परख सर्वेक्षण एनसीईआरटी ने किया है। विद्यार्थियों के परीक्षण की जिम्मेदारी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को सौंपी गई थी। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को केवल विषय वस्तु तक सीमित न रखते हुए आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुप्रयोग आधारित कौशल के विकास पर जोर देना रहा। इससे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में छात्र प्रदर्शन के विश्लेषण से प्रगति के साथ-साथ सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान हुई। वहीं उपलब्धि के आधार पर जिलों को भी चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें क्रमश: उदित, उदय, उन्नत एवं उद्भव नाम दिए गए हैं।

Patrika Special News
Rajasthan education department Big negligence syllabus is new lessons are old this year class 6 study only 33 districts

औसत परिणाम निजी से ज्यादा

कक्षा 9 के सर्वेक्षण में प्रदेश की सरकारी सरकारी स्कूलों का औसत परिणाम चार में से तीन विषयों में निजी स्कूलों से ज्यादा रहा है। निजी स्कूलों के गणित के 41, विज्ञान के 45 और सोशल साइंस के 44 प्रतिशत औसत परिणाम के मुकाबले सरकारी स्कूलों का परिणाम 45, 47 व 46 प्रतिशत रहा है। केवल एक भाषा विषय में निजी स्कूलों का परिणाम सरकारी स्कलों के 53 प्रतिशत के मुकाबले चार प्रतिशत की बढ़त के साथ 57 फीसदी रहा।

निजी से अच्छा रहा सरकारी का परिणाम

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण-2024 में प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों का परिणाम ज्यादा बेहतर मिला है। कक्षा 3, 6 व 9 में हुए टेस्ट में सरकारी स्कूल के बच्चों का औसत परिणाम प्रतिशत तीनों कक्षाओं के 9 में से 7 विषयों में निजी स्कूलों से बढ़िया व एक विषय में बराबर रहा है।

छठी में दो विषयों में आगे, एक में बराबर
कक्षा 6 में भाषा विषय में सरकारी व निजी स्कूलों का औसत परिणाम 60-60 फ़ीसदी की बराबरी पर रहा। इसी तरह गणित में निजी स्कूलों के 51त्न की तुलना में सरकारी स्कूलों का परिणाम 54 और सामान्य ज्ञान में 53 फीसदी के मुकाबले 55 फीसदी रहा।

सरकारी स्कूलों ने किया बेहतर प्रदर्शन

योजनाओं का असर राज्य सरकार की ओर से शैक्षिक उन्नयन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का ही नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परख-24 में सरकारी स्कूलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रकाश पंड्या, सेवानिवृत्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

Published on:

14 Aug 2025 12:44 pm

राजस्थान के विद्यार्थियों की भाषा व गणित बेहतर, राष्ट्रीय औसत से ऊपर, परख में परिणाम रहे उत्साहवर्धक

