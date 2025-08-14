राजस्थान के विद्यार्थियों की भाषा व गणित बेहतर, राष्ट्रीय औसत से ऊपर, परख में परिणाम रहे उत्साहवर्धक

परख सर्वेक्षण एनसीईआरटी ने किया है। विद्यार्थियों के परीक्षण की जिम्मेदारी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को सौंपी गई थी। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को केवल विषय वस्तु तक सीमित न रखते हुए आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और अनुप्रयोग आधारित कौशल के विकास पर जोर देना रहा। इससे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में छात्र प्रदर्शन के विश्लेषण से प्रगति के साथ-साथ सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान हुई। वहीं उपलब्धि के आधार पर जिलों को भी चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें क्रमश: उदित, उदय, उन्नत एवं उद्भव नाम दिए गए हैं।