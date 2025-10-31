Jaipur Fire: ‘उजड़ा आशियाना…पाई-पाई जोड़कर बनवाए थे बेटी की शादी के लिए जेवर’, बिलख पड़ी मां, रुला देगी ये दर्दनाक दास्तां

घटना के दूसरे दिन गुरुवार सुबह अपने घर की हालत देखकर मोइना खातून बिलख उठी। उन्होंने बताया कि रात में वे बच्चों के साथ ऊपर थीं। अचानक नीचे से शोर सुनकर बाहर निकलीं तो देखा कि आग भड़क चुकी थी। किसी तरह बच्चों को लेकर नीचे उतरीं लेकिन तेज लपटों ने सब कुछ निगल लिया। आसपास के लोगों ने सुरक्षा के लिए उन्हें दूर किया तब जाकर जान बची। मोइना ने बताया कि वे चूड़ियों का काम करती हैं और बेटी की शादी के लिए एक-एक रुपया जोड़कर गहने बनवाए थे। कुछ ही महीनों में निकाह होना था लेकिन आग में सारे गहने, चूड़ियां और घर का सामान जलकर नष्ट हो गया।