Jaipur Fire: ‘उजड़ा आशियाना…पाई-पाई जोड़कर बनवाए थे बेटी की शादी के लिए जेवर’, बिलख पड़ी मां, रुला देगी ये दर्दनाक दास्तां

बिलखती मां की फोटो: पत्रिका
Massive Fire At Galta Gate Ration Shop: जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम तीन मंजिला भवन के भू-तल पर संचालित राशन की दुकान में लगी भीषण आग से पहली मंजिल पर रह रहे परिवार का आशियाना उजड़ गया। आग की लपटों में घर का सारा सामान जल गया और बेटी की शादी के लिए बनवाए गए गहनों का भी कोई पता नहीं चल सका। परिवार किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला।
गौरतलब है कि रामगंज निवासी हाजी रशीद के तीन मंजिला भवन में नीचे धर्मवीर नामक व्यक्ति राशन की दुकान चलाता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुकान में जल रही अगरबत्ती से आग लगी। केरोसिन के ड्रम फटने से आग तेजी से फैल गई। आग फैलने की आशंका को देखते हुए आसपास के घर खाली कराए गए और गैस सिलेंडर हटवाए गए। दमकल दल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।
घटना के दूसरे दिन गुरुवार सुबह अपने घर की हालत देखकर मोइना खातून बिलख उठी। उन्होंने बताया कि रात में वे बच्चों के साथ ऊपर थीं। अचानक नीचे से शोर सुनकर बाहर निकलीं तो देखा कि आग भड़क चुकी थी। किसी तरह बच्चों को लेकर नीचे उतरीं लेकिन तेज लपटों ने सब कुछ निगल लिया। आसपास के लोगों ने सुरक्षा के लिए उन्हें दूर किया तब जाकर जान बची। मोइना ने बताया कि वे चूड़ियों का काम करती हैं और बेटी की शादी के लिए एक-एक रुपया जोड़कर गहने बनवाए थे। कुछ ही महीनों में निकाह होना था लेकिन आग में सारे गहने, चूड़ियां और घर का सामान जलकर नष्ट हो गया।
