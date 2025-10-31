Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Fire: ‘उजड़ा आशियाना…पाई-पाई जोड़कर बनवाए थे बेटी की शादी के लिए जेवर’, बिलख पड़ी मां, रुला देगी ये दर्दनाक दास्तां

केरोसिन के ड्रम फटने से आग तेजी से फैल गई। आग फैलने की आशंका को देखते हुए आसपास के घर खाली कराए गए और गैस सिलेंडर हटवाए गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 31, 2025

Jaipur Fire
Play video

बिलखती मां की फोटो: पत्रिका

Massive Fire At Galta Gate Ration Shop: जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र की कल्लन शाह कॉलोनी में बुधवार शाम तीन मंजिला भवन के भू-तल पर संचालित राशन की दुकान में लगी भीषण आग से पहली मंजिल पर रह रहे परिवार का आशियाना उजड़ गया। आग की लपटों में घर का सारा सामान जल गया और बेटी की शादी के लिए बनवाए गए गहनों का भी कोई पता नहीं चल सका। परिवार किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला।

गौरतलब है कि रामगंज निवासी हाजी रशीद के तीन मंजिला भवन में नीचे धर्मवीर नामक व्यक्ति राशन की दुकान चलाता था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुकान में जल रही अगरबत्ती से आग लगी। केरोसिन के ड्रम फटने से आग तेजी से फैल गई। आग फैलने की आशंका को देखते हुए आसपास के घर खाली कराए गए और गैस सिलेंडर हटवाए गए। दमकल दल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई।

लपटों ने सब कुछ निगल लिया

घटना के दूसरे दिन गुरुवार सुबह अपने घर की हालत देखकर मोइना खातून बिलख उठी। उन्होंने बताया कि रात में वे बच्चों के साथ ऊपर थीं। अचानक नीचे से शोर सुनकर बाहर निकलीं तो देखा कि आग भड़क चुकी थी। किसी तरह बच्चों को लेकर नीचे उतरीं लेकिन तेज लपटों ने सब कुछ निगल लिया। आसपास के लोगों ने सुरक्षा के लिए उन्हें दूर किया तब जाकर जान बची। मोइना ने बताया कि वे चूड़ियों का काम करती हैं और बेटी की शादी के लिए एक-एक रुपया जोड़कर गहने बनवाए थे। कुछ ही महीनों में निकाह होना था लेकिन आग में सारे गहने, चूड़ियां और घर का सामान जलकर नष्ट हो गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Expressway: शेखावाटी के 43 गांवों से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेस-वे, 3 राज्यों का सफर होगा आसान
सीकर
Green-Field-Expressway-1

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 07:41 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Fire: ‘उजड़ा आशियाना…पाई-पाई जोड़कर बनवाए थे बेटी की शादी के लिए जेवर’, बिलख पड़ी मां, रुला देगी ये दर्दनाक दास्तां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railway : रेलवे का बड़ा अलर्ट, दो दिन प्रभावित रहेगा 9 बड़ी ट्रेनों का संचालन, बदले रूट से चलेंगी 2 ट्रेन

Railway issues Big Alert 9 major trains will be affected for two days 2 trains will run on diverted routes
जयपुर

गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, वैदिक क्षेत्र में सुदीर्घ कार्य का सम्मान

Editor in Chief of Patrika Group Gulab Kothari
जयपुर

राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज होंगे बंद! दो लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर, जानें क्यों

Rajasthan 700 B.Ed colleges will be closed 200,000 candidates future is at stake Find out why
जयपुर

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव से पहले आई बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दे दिए ऐसे संकेत

cm-bhajanlal-sharma-Jhabar-Singh-Kharra
जयपुर

जयपुर: जौहरी बाजार के नवरत्ना कॉम्प्लेक्स में लगी आग, तंग गलियों ने रोकी दमकल की राह, बजरी-मिट्टी डालकर बुझाई

Jaipur Fire
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.