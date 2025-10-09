असली और नकली खाद की कैसे करें पहचान? अपनाएं ये आसान घरेलू टिप्स, झट से चल जाएगा पता



डीएपी के दाने कंकर की तरह अनियमित आकार के होते हैं, इसकी पहचान के लिए दानों को हथेली में रखकर तंबाकू की तरह इसमें चूना मिलाकर रगड़ने पर यदि तेज गंध आए तो यह डीएपी के असली होने का प्रमाण है। दूसरे तरीके में डीएपी के कुछ दानों को तवे पर रखकर गर्म करने पर देखेंगे कि असली डीएपी के दाने फूल जाते हैं, नकली डीएपी के दाने फूलते नहीं हैं।