पीएम किसान योजना: राजस्थान के इन किसानों को नहीं मिलेगा 21वीं किस्त का पैसा, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

PM Kisan Yojana: राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं, जिन्होंने कुछ जरूरी काम अगर नहीं करवाए हैं तो वे 21वीं किस्त पाने से वंचित रह सकते हैं।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 18, 2025

PM Kisan Yojana
PM Kisan Yojana 21st Installment (Patrika Photo)

PM Kisan Yojana: किसान दिन-रात अपने खेतों में मेहनत करता है, तब कहीं जाकर वह अच्छी फसल उगा पाता है। ऐसे में कभी-कभार तेज बारिश हो जाने या सूखा पड़ा जाने से फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को मदद की जरूरत होती है, जिससे की वह अगली फसल की तैयारी कर सके और आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत भी हो जाए, जिससे की परिवार का सही तरीके से पालन-पोषण कर सके।


बता दें, किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में एक योजना शुरू की थी, जो मौजूदा समय में भी चल रही है। योजना का नाम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।


अगर आप भी एक किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपए मिलते हैं। इन पैसों को दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में दिए जाते हैं। इस बार 21वीं किस्त जारी होनी है।

अब तक कितनी किस्तें हुईं जारी


केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान योजना की कुल 20 किस्तें जारी कर चुकी है। 20वीं किस्त दो अगस्त 2025 को जारी की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसे किसानों को समर्पित किया था। इस किस्त के जरिए लाखों किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिला।


बताते चलें कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। 20वीं किस्त के तहत 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।


21वीं किस्त कब हो सकती है जारी?


आप भी अगर पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो जाहिर है कि आपको भी 21वीं किस्त का इंतजार होगा। वैसे तो अभी आधिकारिक रूप से ये जानकारी सामने नहीं आई है कि 21वीं किस्त कब जारी होगी, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है।


ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को दिवाली का तोहफा दे सकती है। हालांकि, योजना की हर किस्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है और इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि विभाग क्या तारीख बताता है।


सरकार ने पीएम किसान योजना को लेकर बदलाव किया है। ऐसे में 21वीं किस्त आने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कौन-कौन से काम करवाने हैं, जिससे की आपका पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाए। जानें किन किसानों की अटक सकती है अगली किस्त…


जो अपात्र किसान हैं…


अगर आप योजना की पात्रता पूरी नहीं करते और फिर भी इसमें जुड़ गए हैं तो सावधान हो जाएं। विभाग समय-समय पर ऐसे मामलों की जांच करता है। अपात्र किसानों का आवेदन रद्द कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली भी की जा सकती है। ऐसे किसान किस्त का लाभ नहीं पा सकेंगे।


ई-केवाईसी न करवाने वाले किसान…


जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है और तय समय सीमा तक नहीं करवाते हैं, उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते ई-केवाईसी जरूर करवा लें।


भू-सत्यापन न करवाने वाले किसान


जिन किसानों ने अपनी जमीन का भू-सत्यापन नहीं करवाया है, वे भी इस योजना की किस्त से वंचित हो सकते हैं।

