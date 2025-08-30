Patrika LogoSwitch to English

भाभी की नौकरी के लिए पति ने पत्नी को बनाया ‘डमी’, फर्जी तरीके से खुद बना SI और पत्नी फर्स्ट ग्रेड टीचर; गिरफ्तार

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में नकल और डमी कैंडिडेट के मामले में पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 30, 2025

Photo- Patrika Network

SOG Action: राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में नकल और डमी कैंडिडेट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। SOG ने फर्स्ट ग्रेड टीचर मौसम मीणा और उनके पति डालूराम मीणा को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि डालूराम सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 में नकल कर फर्जी एसआई बन चुका है। जिसके बाद ही वह एसओजी के रडार पर था।

एसओजी की दोनों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मौसम मीणा ने डालूराम की भाभी रेखा मीणा की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। जिससे रेखा मीणा ने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की। डालूराम पहले से सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल कर SI बन चुका है। ऐसे में SOG को शक है कि उसने पटवारी की नौकरी भी धोखाधड़ी से हासिल की। डालूराम की पत्नी मौसम मीणा की फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी को लेकर एसओजी जांच कर रही है कि कहीं उन्होंने भी नकल के जरिए यह पद तो हासिल नहीं किया।

भाभी रेखा मीणा की तलाश जारी

डीआईजी परिस देशमुख का कहना है कि लंबी पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। मामले में फरार डालूराम की भाभी रेखा मीणा की तलाश तेज कर दी गई है। SOG को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी से नकल गिरोह के और राज खुलेंगे। SOG लगातार पेपर माफिया और नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

Published on:

30 Aug 2025 07:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / भाभी की नौकरी के लिए पति ने पत्नी को बनाया ‘डमी’, फर्जी तरीके से खुद बना SI और पत्नी फर्स्ट ग्रेड टीचर; गिरफ्तार

