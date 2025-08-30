भाभी की नौकरी के लिए पति ने पत्नी को बनाया ‘डमी’, फर्जी तरीके से खुद बना SI और पत्नी फर्स्ट ग्रेड टीचर; गिरफ्तार

एसओजी की दोनों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मौसम मीणा ने डालूराम की भाभी रेखा मीणा की जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। जिससे रेखा मीणा ने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की। डालूराम पहले से सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल कर SI बन चुका है। ऐसे में SOG को शक है कि उसने पटवारी की नौकरी भी धोखाधड़ी से हासिल की। डालूराम की पत्नी मौसम मीणा की फर्स्ट ग्रेड टीचर की नौकरी को लेकर एसओजी जांच कर रही है कि कहीं उन्होंने भी नकल के जरिए यह पद तो हासिल नहीं किया।