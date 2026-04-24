IAS Aarti Dogra Success Story: 3.5 फीट का कद, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक, अब इस बड़ी मुश्किल में फंसीं IAS आरती

उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी आरती डोगरा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। जन्म के समय डॉक्टरों ने उनके माता-पिता (कर्नल राजेंद्र और कुसुम डोगरा) से कहा था कि आरती शायद कभी सामान्य स्कूल नहीं जा पाएंगी। महज 3 फीट 6 इंच का कद होने के कारण उन्हें बचपन से ही सामाजिक तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ा।

लेकिन आरती ने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के आड़े नहीं आने दिया। दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने साल 2005 में अपने पहले ही प्रयास में UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास की और 56वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया।