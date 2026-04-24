24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IAS Aarti Dogra Success Story: 3.5 फीट का कद, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक, अब इस बड़ी मुश्किल में फंसीं IAS आरती

IAS Aarti Dogra Success Story: अब सबकी नजरें ACB की उस रिपोर्ट पर हैं, जो इस तेजतर्रार अफसर के भविष्य की दिशा तय करेगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Apr 24, 2026

IAS Aarti Dogra serving as Discom CMD in Rajasthan

IAS Aarti Dogra serving as Discom CMD in Rajasthan

राजस्थान कैडर की चर्चित आईएएस अधिकारी आरती डोगरा (IAS Aarti Dogra) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया के लिए मिसाल पेश करने वाली आरती डोगरा के सामने इस बार कानून की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं फर्श से अर्श तक पहुँचने वाली इस अफसर की कहानी और वर्तमान विवाद की पूरी परतें।

संघर्ष और सफलता: जब कद को बनाया अपनी ताकत

उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी आरती डोगरा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। जन्म के समय डॉक्टरों ने उनके माता-पिता (कर्नल राजेंद्र और कुसुम डोगरा) से कहा था कि आरती शायद कभी सामान्य स्कूल नहीं जा पाएंगी। महज 3 फीट 6 इंच का कद होने के कारण उन्हें बचपन से ही सामाजिक तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ा।
लेकिन आरती ने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपनी बौद्धिक क्षमता के आड़े नहीं आने दिया। दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने साल 2005 में अपने पहले ही प्रयास में UPSC जैसी कठिन परीक्षा पास की और 56वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया।

प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं कार्यों की सराहना

2006 बैच की आईएएस आरती डोगरा ने राजस्थान में अपनी सेवा के दौरान कई क्रांतिकारी बदलाव किए। बीकानेर जिला कलेक्टर रहते हुए उन्होंने 'बांको बिकाणों' अभियान चलाया, जिसने जिले को खुले में शौच से मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस अभियान की सराहना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वह अजमेर, बूंदी और बीकानेर की कलेक्टर रहने के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री की सचिव जैसी अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी हैं।

क्यों शुरू हुई ACB जांच? क्या है वर्तमान विवाद?

वर्तमान में डिस्कॉम चेयरमैन और CMD के पद पर तैनात आरती डोगरा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस रवि चिरानिया की अदालत ने आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए।

  • मुख्य आरोप: कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिस्कॉम CMD ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पर कई महीनों तक जानबूझकर फैसला नहीं लिया। अदालत के अनुसार, यह कर्तव्य निर्वहन में विफलता है और भ्रष्टाचार की आशंका पैदा करती है।
  • DPC का मामला: मामला 2022-23 की विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) से जुड़ा है। आरोप है कि रोस्टर रजिस्टर के संधारण में लापरवाही बरती गई और हलफनामे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
  • कोर्ट का आदेश: हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले की जांच करे और अगले 3 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करे।

निष्कर्ष

एक ओर जहां आरती डोगरा लाखों यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए 'आइकन' रही हैं, वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट की यह टिप्पणी और जांच के आदेश उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ माने जा रहे हैं। हालांकि, उनके वकील आर. एन. माथुर का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं और मामला अनुशासनात्मक समिति के विचाराधीन है। अब सबकी नजरें ACB की उस रिपोर्ट पर हैं, जो इस तेजतर्रार अफसर के भविष्य की दिशा तय करेगी।

क्या आईएएस आरती डोगरा इन आरोपों से बेदाग निकल पाएंगी? अपनी राय कमेंट में साझा करें।

ये भी पढ़ें

Will You Merry Me : “बुजुर्गों का अनोखा विवाह सम्मेलन: 50 से 80 साल की उम्र में तलाश रहे जीवनसाथी, कल भीलवाड़ा में परिचय सम्मेलन
भीलवाड़ा
राजस्थान में इस तरह का पहला परिचय सम्मेलन हो रहा है, एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर...

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAS Aarti Dogra Success Story: 3.5 फीट का कद, पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक, अब इस बड़ी मुश्किल में फंसीं IAS आरती

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Digital Girls Hub: राजस्थान में युवतियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू

जयपुर

Rajasthan News : '...दोपहर 1 बजे उड़ा देंगे'! राजस्थान विधानसभा को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, जानें इस बार नया क्या?

Rajasthan Vidhan Sabha Security
जयपुर

Patrika Edufest 2026: जयपुर में आज से 3 दिन तक कॅरियर का मेला, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा करेंगे उद्घाटन

Patrika education Fest 2026
जयपुर

राजस्थान के इस जिले में बनी थी देश की पहली पंचायत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था उद्घाटन

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026
जयपुर

Solar Energy: राजस्थान ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि की हासिल, 4 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता का आंकड़ा पार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.