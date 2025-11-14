Rajasthan : आईएएस वी श्रीनिवास की मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात, जानें क्यों बनी चर्चा का विषय

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के नई दिल्ली तबादले के आदेश और प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सीएम ने केन्द्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केन्द्रीय मंत्री जयंत चौधरी से तो मुलाकात की ही, साथ ही राजस्थान कैडर के नई दिल्ली में तैनात वरिष्ठ आईएएस वी श्रीनिवास से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को नए मुख्य सचिव की नियुक्ति से भी जोड़ कर देखा जा रहा है।
सीएम भजनलाल शर्मा ने खट्टर से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने को लेकर चर्चा की, वहीं पाटिल से उनके निवास पर हुई करीब एक घंटे से ज्यादा की मुलाकात के दौरान रामजल सेतु परियोजना (ईआरसीपी) परियोजना की वित्तीय स्वीकृति सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों से मुलाकात के दौरान प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम की सी.आर. पाटिल से अकेले में भी बातचीत हुई। जोधपुर हाउस में केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी सीएम से मुलाकात की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री शर्मा से मिलने जोधपुर हाउस पहुंचे। राठौड़ भी शर्मा के साथ ही जयपुर लौटे।
जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री शर्मा से राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस वी श्रीनिवास ने भी मुलाकात की। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत की केन्द्रीय सचिव के रूप में नियुक्ति होने के बाद से प्रदेश में नए मुख्य सचिव की दौड़ में वी श्रीनिवास का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है। वे 1989 बैच के अधिकारी हैं और राज्य की ब्यूरोक्रेसी में दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी हैं। वी श्रीनिवास अभी केन्द्र में प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के सचिव हैं। वी श्रीनिवास के अलावा वरिष्ठ आईएएस अभय कुमार, रजत मिश्रा, तन्मय कुमार और अखिल अरोड़ा के नाम भी मुख्य सचिव की दौड़ में काफी चर्चा में हैं।
