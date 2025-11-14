Rajasthan : आईएएस वी श्रीनिवास की मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात, जानें क्यों बनी चर्चा का विषय

सीएम भजनलाल शर्मा ने खट्टर से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने को लेकर चर्चा की, वहीं पाटिल से उनके निवास पर हुई करीब एक घंटे से ज्यादा की मुलाकात के दौरान रामजल सेतु परियोजना (ईआरसीपी) परियोजना की वित्तीय स्वीकृति सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों से मुलाकात के दौरान प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम की सी.आर. पाटिल से अकेले में भी बातचीत हुई। जोधपुर हाउस में केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी सीएम से मुलाकात की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री शर्मा से मिलने जोधपुर हाउस पहुंचे। राठौड़ भी शर्मा के साथ ही जयपुर लौटे।