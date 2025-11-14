Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : आईएएस वी श्रीनिवास की मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात, जानें क्यों बनी चर्चा का विषय

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के नई दिल्ली तबादले के आदेश और प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मुलाकातें की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 14, 2025

V Srinivas meets CM Bhajan Lal

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत के नई दिल्ली तबादले के आदेश और प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुरुवार को नई दिल्ली में कई महत्वपूर्ण मुलाकातें की। सीएम ने केन्द्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केन्द्रीय मंत्री जयंत चौधरी से तो मुलाकात की ही, साथ ही राजस्थान कैडर के नई दिल्ली में तैनात वरिष्ठ आईएएस वी श्रीनिवास से भी मुलाकात की। इस मुलाकात को नए मुख्य सचिव की नियुक्ति से भी जोड़ कर देखा जा रहा है।

सीएम भजनलाल शर्मा ने खट्टर से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने को लेकर चर्चा की, वहीं पाटिल से उनके निवास पर हुई करीब एक घंटे से ज्यादा की मुलाकात के दौरान रामजल सेतु परियोजना (ईआरसीपी) परियोजना की वित्तीय स्वीकृति सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों से मुलाकात के दौरान प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम की सी.आर. पाटिल से अकेले में भी बातचीत हुई। जोधपुर हाउस में केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी सीएम से मुलाकात की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री शर्मा से मिलने जोधपुर हाउस पहुंचे। राठौड़ भी शर्मा के साथ ही जयपुर लौटे।

वी श्रीनिवास की मुख्यमंत्री से मुलाकात

जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री शर्मा से राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस वी श्रीनिवास ने भी मुलाकात की। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत की केन्द्रीय सचिव के रूप में नियुक्ति होने के बाद से प्रदेश में नए मुख्य सचिव की दौड़ में वी श्रीनिवास का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है। वे 1989 बैच के अधिकारी हैं और राज्य की ब्यूरोक्रेसी में दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी हैं। वी श्रीनिवास अभी केन्द्र में प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के सचिव हैं। वी श्रीनिवास के अलावा वरिष्ठ आईएएस अभय कुमार, रजत मिश्रा, तन्मय कुमार और अखिल अरोड़ा के नाम भी मुख्य सचिव की दौड़ में काफी चर्चा में हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के मुख्य सचिव का क्यों हुआ अचानक ट्रांसफर? सामने आए ये 3 बड़े कारण, 13 महीने बाद होना था रिटायरमेंट
जयपुर
Sudhansh Pant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 06:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : आईएएस वी श्रीनिवास की मुख्यमंत्री भजनलाल से मुलाकात, जानें क्यों बनी चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में चाय की दुकान से युवक का अपहरण, पीजी में बंधक बनाकर लूट, कनपटी पर सटाया कट्टा

Jaipur kidnapping
जयपुर

Jaipur Crime: जीजा के 20 हजार हड़पने के लिए साले ने 2.58 लाख रुपए की करा दी लूट, CCTV फुटेज से खुला राज

Jaipur Loot
जयपुर

Anta By-Election Results: अंता उपचुनाव परिणाम आज, भाजपा-कांग्रेस के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

Anta Election Result
जयपुर

आज का राशिफल 14 नवंबर 2025 : माता लक्ष्मी किन 4 राशियों पर करेंगी कृपा? जानें चंद्रमा गोचर का महा-प्रभाव

Aaj ka Rashifal 14 November 2025
राशिफल

Natural Gas: राजस्थान में हरित ऊर्जा की नई पहल, बहुमंजिला इमारतों में निर्माण के साथ मिलेगी पाइप गैस सुविधा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.