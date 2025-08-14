ICMR Research: 10 घंटे सिटिंग, फास्ट फूड और मोबाइल से IT सेक्टर के 84% युवा फैटी लिवर के शिकार, केंद्र ने जारी की चेतावनी

लगातार 9 से 10 घंटे या इससे भी अधिक समय की सिटिंग जॉब युवाओं को असमय फैटी लिवर का शिकार बना रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की एक स्टडी में आइटी सेक्टर में काम करने वाले 84 फीसदी युवाओं को फैटी लिवर का शिकार बताया गया है। इनमें सर्वाधिक 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। हैदराबाद के आइटी क्षेत्र के युवाओं में किए गए इस शोध के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फैटी लिवर बीमारी को लेकर जागरुकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए ऑपरेशन्स गाइडलाइन जारी की है।