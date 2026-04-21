जले-सड़े शवों की पहचान होगी आसान, भारत का पहला फॉरेंसिक डेंटल डेटाबेस तैयार, राजस्थान सहित 9 राज्यों का डेटा शामिल

India's First Forensic Dental Database: जयपुर. जब शव पूरी तरह सड़ चुके हों, जल चुके हो, चेहरा भी न पहचाना जाए, DNA भी मुश्किल से मिले, तब सिर्फ दांत ही आखिरी गवाह बनते हैं। इस चुनौती को हल करने के लिए गुजरात के एक शोधकर्ता ने भारत का पहला फॉरेंसिक डेंटल डेटाबेस तैयार किया है। यह Make in India का शानदार उदाहरण है और दुनिया में अपनी तरह का पहला डेटाबेस माना जा रहा है। यह डेटाबेस मार्च 2026 में पूरा हुआ है। अब इसे पुलिस, फॉरेंसिक टीम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक यह कहीं काम नहीं आया है। पुरानी तकनीक अहमदाबाद प्लेन क्रैश में काम आई थी।