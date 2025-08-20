Rajasthan: भ्रष्टाचार-अश्लीलता में लिप्त, तो घर पर चस्पा होगी रिपोर्ट, शिक्षा विभाग एक्शन मोड में

राजस्थान में शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार,अश्लीलता और एसीबी से जुड़े गंभीर मामलों पर अब सख्त एक्शन मोड पर है। शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने जांच में दोषी पाए गए अफसरों और कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा करने के आदेश दिए हैं। जिससे उनकी करतूतों की जानकारी आमजन को हो सके।
शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े प्रकरणों में दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी, ताकि उनके परिवार और समाज को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो। इसके अलावा विभागीय स्तर पर दोषी कार्मिकों को सस्पेंड या सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी तेजी से की जाएगी।
शिक्षा संकुल में मंगलवार को विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने विभागीय स्तर पर कुछ मामलों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने, डेपुटेशन पूर्ण कर चुके अधिकारियों को तुरंत वापस बुलाने और 20 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।
पूर्व में शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की भ्रष्टाचार,अश्लीलता और एसीबी में दर्ज मामलों को लेकर चर्चित रहे हैं। जिनके कारण विभाग की छवि भी खराब हुई है। हालांकि विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर संबंधित कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है।