Rajasthan: भ्रष्टाचार-अश्लीलता में लिप्त, तो घर पर चस्पा होगी रिपोर्ट, शिक्षा विभाग एक्शन मोड में

शिक्षामंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा संकुल में विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े गंभीर मामलों पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े प्रकरणों में दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों के घरों के बाहर जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी, ताकि उनके परिवार और समाज को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो। इसके अलावा विभागीय स्तर पर दोषी कार्मिकों को सस्पेंड या सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी तेजी से की जाएगी।