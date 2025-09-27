Rajasthan: राजस्थान में तोप के गोलों जैसी पत्थरों की बारिश, दहशत में लोग, बाल-बाल बची गर्भवती की जान

हालांकि पास के दूसरे मकान में गिरते छोटे पत्थरों से एक महिला घायल हो गई, जिसे तूंगा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। यकायक हुई घटना से लोग दहशत में रहे। वहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कई बार प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आए दिन होने वाली इस घटना को लोग दशहत में जीवन जी रहे हैं।