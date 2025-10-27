IMD Alert: राजस्थान के 7 जिलों के लिए 28 अक्टूबर का दिन कठिन, भारी बारिश की चेतावनी, इस तारीख से बदलेगा मौसम

रिपोर्ट में बताया गया है कि 29 अक्टूबर से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, हालांकि दक्षिणी और पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बरसात का दौर 30 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। इसके बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। आईएमडी जयपुर ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, नागौर और जोधपुर संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, जयपुर और भरतपुर संभागों में रुक-रुक कर हल्की बरसात के आसार हैं।