Bisalpur Dam: राजस्थान में बदले मौसम का असर, बीसलपुर बांध के फिर से खोले जा सकते है गेट

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में सोमवार को अलसुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा।

टोंक

image

kamlesh sharma

Oct 27, 2025

Bisalpur-dam-3

बीसलपुर बांध। पत्रिका फाइल फोटो

राजमहल (टोंक)। दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में सोमवार को अलसुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। भीलवाड़ा जिले सहित थडोली, नासीरदा, डाबर, नेगड़िया, भंवरथला, सुजानपुरा और डाउनस्ट्रीम के राजमहल, बोटूंदा, कुरासिया, नयागांव, सतवाड़ा क्षेत्र में दिनभर तेज हवा के साथ रुक-रुककर बारिश होती रही।

बारिश से जहां किसानों की सरसों की बुवाई प्रभावित हुई, वहीं बीसलपुर बांध के फिर से छलकने की संभावना प्रबल हो गई है। बांध परियोजना के अभियंताओं ने बताया कि कैचमेंट क्षेत्र में लगातार बारिश जारी है। बांध का जलस्तर पूर्ण जलभराव स्तर 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है। ऐसे में मामूली आवक बढ़ने पर बनास नदी में पानी की निकासी की जा सकती है।

इधर, सहायक स्रोत बिगोद स्थित त्रिवेणी का जलस्तर भी बढ़ा है। सोमवार शाम तक इसका गेज 2.20 से बढ़कर 2.30 मीटर हो गया। इंजीनियरों का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो बांध के गेट खोलने पड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो बीसलपुर बांध के इतिहास में यह दूसरी बार होगा जब अक्टूबर माह में गेट बंद होने के बाद बांध पुनः छलकेगा, जिससे एक नया रेकॉर्ड दर्ज होगा।

IMD Update: राजस्थान में चक्रवाती तूफान 'Montha' का असर, इन जिलों में दो दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan Weather Alert

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

27 Oct 2025 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Bisalpur Dam: राजस्थान में बदले मौसम का असर, बीसलपुर बांध के फिर से खोले जा सकते है गेट

टोंक

राजस्थान न्यूज़

Tonk: गर्भवती महिला की संदिग्ध हालात में मौत, शरीर पर चोट के निशान; पति पर हत्या का केस दर्ज

Manisha-death-case
टोंक

Rajasthan New Expressway: राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा 342KM लंबा नया एक्सप्रेस-वे, शुरू हुई जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

New-Expressway
टोंक

Rajasthan: नाकाबंदी तोड़ते हुए निकला तेज रफ्तार कंटेनर, पुलिस ने 80KM पीछा कर पकड़ा; डिजिटल लॉक खोलते ही उड़े होश

container-1
टोंक

Mandi News: मूंगफली से महकी कृषि मंडी, 5000 बोरी की आवक के साथ लौटी रौनक

Niwai Agricultural Produce Market
टोंक

Tonk News: इस खतरनाक कीट से सरसों की फसल पर मंडराया खतरा, इस कारण से कीट हो रहे एक्टिव

टोंक
