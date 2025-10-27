Bisalpur Dam: राजस्थान में बदले मौसम का असर, बीसलपुर बांध के फिर से खोले जा सकते है गेट

राजमहल (टोंक)। दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने 27 और 28 अक्टूबर को भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में सोमवार को अलसुबह से ही मौसम का मिजाज बदला रहा। भीलवाड़ा जिले सहित थडोली, नासीरदा, डाबर, नेगड़िया, भंवरथला, सुजानपुरा और डाउनस्ट्रीम के राजमहल, बोटूंदा, कुरासिया, नयागांव, सतवाड़ा क्षेत्र में दिनभर तेज हवा के साथ रुक-रुककर बारिश होती रही।