बीसलपुर बांध: जितना पानी बह गया, उतने पानी से 3 बार बीसलपुर और 11 बार ईसरदा बांध भर जाता

शहर की बढ़ती पेयजल जरूरतों को देखते हुए सरकार ने बीसलपुर से जयपुर तक नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक डीपीआर बनने का काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ अधिकारी 2015 में बनाई गई पुरानी डीपीआर को काम में लेने की बात कर रहे हैं। दिवाली के बाद विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि डीपीआर बनाने को लेकर क्या निर्णय लिया गया।