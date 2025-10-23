बीसलपुर बांध: जितना पानी बह गया, उतने पानी से 3 बार बीसलपुर और 11 बार ईसरदा बांध भर जाता

बीसलपुर बांध: फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान से मानसून विदा होने के बाद जल संसाधन विभाग ने बीसलपुर बांध के सभी गेट बंद करने की अधिकारिक घोषणा की और बांध में जल भराव व जल निकासी के आंकड़े सार्वजनिक किए। विभाग के अनुसार, बांध 89 दिनों तक ओवर फ्लो रहा और इस दौरान 129.56 टीएमसी पानी की निकासी हुई।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 89 दिन में जितनी पानी की निकासी हुई, उतने पानी से तीन बार बीसलपुर बांध और 11 बार ईसरदा बांध भर सकते थे। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद बीसलपुर से जयपुर तक नई पाइपलाइन बिछाने की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। वित्त समिति की बैठक तो हुई, लेकिन डीपीआर को लेकर क्या निर्णय हुआ, इस पर विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।
जयपुर शहर की पेयजल जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित का दावा है कि शहर में प्रतिदिन 58 करोड़ लीटर पानी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन शहर के 40 प्रतिशत इलाके अभी भी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई क्षेत्रों में कम दबाव या बिल्कुल पानी नहीं आने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे सप्लाई के दावे और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर नजर आता है।
शहर की बढ़ती पेयजल जरूरतों को देखते हुए सरकार ने बीसलपुर से जयपुर तक नई पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक डीपीआर बनने का काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ अधिकारी 2015 में बनाई गई पुरानी डीपीआर को काम में लेने की बात कर रहे हैं। दिवाली के बाद विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि डीपीआर बनाने को लेकर क्या निर्णय लिया गया।
