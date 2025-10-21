Good News: बीसलपुर डेम ने बना लिया रिकॉर्ड, जुलाई से दीपोत्सव तक हुई पानी की निकासी, बनास नदी में छोड़ा 129.56 TMC पानी

New Record Of Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध से करीब 89 दिन तक पानी निकालने के बाद अब जल निकासी बंद कर दी गई है। इस दौरान बांध से कुल 129.56 टीएमसी पानी बनास नदी में छोड़ा गया। यह पहली बार है जब जुलाई से दीपोत्सव तक बांध इतना लंबे समय तक छलकता रहा।