Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Good News: बीसलपुर डेम ने बना लिया रिकॉर्ड, जुलाई से दीपोत्सव तक हुई पानी की निकासी, बनास नदी में छोड़ा 129.56 TMC पानी

Rajasthan News: बांध से पानी निकालने की शुरुआत 24 जुलाई को हुई थी। मानसून में बारिश बढ़ने के कारण बांध में जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और पूर्ण जलभराव 38.70 टीएमसी तक पहुंचा।

less than 1 minute read

टोंक

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

bisalpur dam

Photo: Patrika

New Record Of Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध से करीब 89 दिन तक पानी निकालने के बाद अब जल निकासी बंद कर दी गई है। इस दौरान बांध से कुल 129.56 टीएमसी पानी बनास नदी में छोड़ा गया। यह पहली बार है जब जुलाई से दीपोत्सव तक बांध इतना लंबे समय तक छलकता रहा।

24 जुलाई से शुरू हुई जल निकासी

बांध से पानी निकालने की शुरुआत 24 जुलाई को हुई थी। मानसून में बारिश बढ़ने के कारण बांध में जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और पूर्ण जलभराव 38.70 टीएमसी तक पहुंचा। अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से गेट खोलकर नदी में पानी छोड़ा। इस तरह लगातार तीन महीने तक जल निकासी होती रही।

किसानों और ग्रामीणों को मिला फायदा

बनास नदी में लगातार बहने वाले पानी से आसपास के गांवों के खेतों और तालाबों में पानी भर गया। किसानों को सिंचाई में मदद मिली और नदी किनारे बसे कई कुंए भी फिर से भर गए। ग्रामीणों ने कहा कि इतने लंबे समय तक पानी बहने से उन्हें खुशहाली का अहसास हुआ।

अधिकारियों के अनुसार बीसलपुर बांध का वर्तमान गेज 315.50 आरएल मीटर पर है। अब जल स्तर सामान्य हो गया है। बांध में पर्याप्त पानी बचा हुआ है जिससे आने वाले महीनों में अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में जलापूर्ति जारी रहेगी।

बांध ने बनाया नया रिकॉर्ड

बांध बनने के बाद यह पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि तक जल निकासी की गई। जल विभाग ने बताया कि यह बनास नदी में पानी बहाने की अवधि का नया रिकॉर्ड है। अधिकारियों ने कहा कि अगले मानसून तक पर्याप्त पानी रहेगा, जिससे लोगों को पानी की कोई कमी नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

IMD: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट
जयपुर
Rajasthan Winter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 03:41 pm

Published on:

21 Oct 2025 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Good News: बीसलपुर डेम ने बना लिया रिकॉर्ड, जुलाई से दीपोत्सव तक हुई पानी की निकासी, बनास नदी में छोड़ा 129.56 TMC पानी

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: सड़क किनारे खून से सने हथियार और लावारिस गाड़ी मिलने से मचा हड़कंप

abandoned vehicle
टोंक

Tonk: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष, 14 लोग घायल

Tonk-News
टोंक

Tonk accident: मासूम के परिजनों से मिले ऊर्जा मंत्री नागर, एस्कॉर्ट में लगी जीप की टक्कर से हुई थी मौत

tonk accident
टोंक

Rajasthan Congress: यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रेस में 43 दावेदार, 6 महिलाएं भी मैदान में

CG Politics: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा
टोंक

मंत्री हीरालाल नागर के काफिले का एक्सीडेंट: पुलिस की कार पलटने से चपेट में आया था मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम

Police-jeep-overturning-incident-2
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.