Good News: बीसलपुर डेम ने बना लिया रिकॉर्ड, जुलाई से दीपोत्सव तक हुई पानी की निकासी, बनास नदी में छोड़ा 129.56 TMC पानी

Photo: Patrika
New Record Of Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध से करीब 89 दिन तक पानी निकालने के बाद अब जल निकासी बंद कर दी गई है। इस दौरान बांध से कुल 129.56 टीएमसी पानी बनास नदी में छोड़ा गया। यह पहली बार है जब जुलाई से दीपोत्सव तक बांध इतना लंबे समय तक छलकता रहा।
बांध से पानी निकालने की शुरुआत 24 जुलाई को हुई थी। मानसून में बारिश बढ़ने के कारण बांध में जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और पूर्ण जलभराव 38.70 टीएमसी तक पहुंचा। अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से गेट खोलकर नदी में पानी छोड़ा। इस तरह लगातार तीन महीने तक जल निकासी होती रही।
बनास नदी में लगातार बहने वाले पानी से आसपास के गांवों के खेतों और तालाबों में पानी भर गया। किसानों को सिंचाई में मदद मिली और नदी किनारे बसे कई कुंए भी फिर से भर गए। ग्रामीणों ने कहा कि इतने लंबे समय तक पानी बहने से उन्हें खुशहाली का अहसास हुआ।
अधिकारियों के अनुसार बीसलपुर बांध का वर्तमान गेज 315.50 आरएल मीटर पर है। अब जल स्तर सामान्य हो गया है। बांध में पर्याप्त पानी बचा हुआ है जिससे आने वाले महीनों में अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों में जलापूर्ति जारी रहेगी।
बांध बनने के बाद यह पहली बार है जब इतनी लंबी अवधि तक जल निकासी की गई। जल विभाग ने बताया कि यह बनास नदी में पानी बहाने की अवधि का नया रिकॉर्ड है। अधिकारियों ने कहा कि अगले मानसून तक पर्याप्त पानी रहेगा, जिससे लोगों को पानी की कोई कमी नहीं होगी।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग