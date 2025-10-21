Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

Weather Forecast: अभी भारी बारिश या तेज हवाओं के आसार नहीं हैं लेकिन वायुमंडलीय बदलावों के कारण अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध बढ़ सकती है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

Rajasthan Winter

Rajasthan Winter (Patrika Photo)

Rajasthan Weather Update: उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और अरब सागर में बने वेलमार्क सिस्टम के असर से राजस्थान के मौसम में सोमवार को हल्का बदलाव देखने को मिला। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा और आसपास के इलाकों में आसमान में हल्के बादल छाए रहे जिससे दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।

राज्य के कई जिलों में जैसे जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर और अलवर में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में सुबह के वक्त हल्की धुंध की संभावना है।

सिरोही-सीकर में ठंड ने दी दस्तक

सोमवार को बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा जहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य प्रमुख जिलों में तापमान इस प्रकार रहा
जैसलमेर 35.1
जोधपुर 34.7
चित्तौड़गढ़ 34.8
बीकानेर 34.2
चूरू 34.6
गंगानगर 33.8 और टोंक 34.2 डिग्री सेल्सियस।

दूसरी ओर कुछ शहरों में रात के तापमान में भी बदलाव देखा गया। सिरोही और सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ जो 14.4 और 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चित्तौड़गढ़ में 17.8,
उदयपुर में 18.1,
बाड़मेर में 20.8,
जैसलमेर में 20.2,
बीकानेर में 22.2,
जयपुर में 19.8 और
अजमेर में 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

अब बढ़ेगी ठंड

हालांकि अभी भारी बारिश या तेज हवाओं के आसार नहीं हैं लेकिन वायुमंडलीय बदलावों के कारण अगले कुछ दिनों तक सुबह-शाम हल्की ठंड और धुंध बढ़ सकती है।

Published on:

21 Oct 2025 08:59 am

Published on: 21 Oct 2025 08:59 am
Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

