IMD: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

राज्य के कई जिलों में जैसे जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर और अलवर में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। विशेष रूप से उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में सुबह के वक्त हल्की धुंध की संभावना है।