राजस्थान के 465 बांध लबालब, रबी सीजन के लिए भरपूर पानी, चंबल के बांधों में इतना पानी कि अगले 3 साल तक नहीं होगी दिक्कत



कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हाड़ौती क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई लगभग 12 से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। बीज और उर्वरक की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है, जिससे किसी भी स्तर पर कमी की स्थिति न बने। इस वर्ष क्षेत्र में औसत से 37 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध है और रबी फसलों की बुवाई के लिए परिस्थिति अनुकूल हैं।