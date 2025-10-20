Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान के 465 बांध लबालब, रबी सीजन के लिए भरपूर पानी, चंबल के बांधों में इतना पानी कि अगले 3 साल तक नहीं होगी दिक्कत

राजस्थान के 465 बांध लबालब भर गए हैं, जिससे रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। खासतौर पर चंबल के बांधों में इतना पानी जमा है कि आने वाले तीन साल तक पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी।

2 min read

कोटा

image

Arvind Rao

Oct 20, 2025

Rajasthan 465 Dams Brimming

राजस्थान के 465 बांध लबालब (फोटो- पत्रिका)

कोटा: प्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरसा। इससे हाड़ौती समेत प्रदेश के ज्यादातर बांध पानी से लबालब हो गए। बांध भरे होने से रबी सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को भरपूर पानी मिलेगा। रबी सीजन के लिए हाड़ौती समेत प्रदेश के बांधों में सिंचाई के लिए नहरों में जल प्रवाह शुरू किया जा रहा है।


जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 693 बांधों में से 465 बांध पूरे भरे हुए हैं। इसके अलावा 115 बांध आधे भरे हुए हैं। 133 बांध खाली रह गए। प्रदेश में सर्वाधिक पानी कोटा संभाग के बांधों में है। हाड़ौती के बांध 97.57 फीसदी भरे हुए हैं।


संभाग में 12 से 13 लाख हेक्टेयर में बुवाई की संभावना


कोटा संभाग में इस साल औसत से 37 फीसदी अधिक बारिश हुई है। इससे 12 से 13 लाख हेक्टेयर में बुवाई की संभावना है। इस बार गेहूं और लहसुन का रकबा बढ़ेगा। इसके चलते डीएपी और यूरिया की डिमांड अधिक होगी। संभागीय आयुक्त एवं कलक्टर पीयूष समारिया ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में कृषकों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।


कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि हाड़ौती क्षेत्र में रबी फसलों की बुवाई लगभग 12 से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। बीज और उर्वरक की उपलब्धता की निरंतर समीक्षा की जा रही है, जिससे किसी भी स्तर पर कमी की स्थिति न बने। इस वर्ष क्षेत्र में औसत से 37 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध है और रबी फसलों की बुवाई के लिए परिस्थिति अनुकूल हैं।


प्रदेश के बांधों में पानी की स्थिति


संभाग-कुल बांध-कुल जल भराव क्षमता-वर्तमान में उपलब्ध पानी प्रतिशत
जयपुर-186-2473.12-2104.04-85.08, भरतपुर-68-472.05-264.88-56.11, जोधपुर-117-991.65-789.49-79.61, कोटा- 81-4475.53-4366.95-97.57, बांसवाड़ा-63-2766.06-2649.55-95.79 और उदयपुर-178-1850.69-1537.15-83.06 (पानी के आंकड़े घन मीटर में)।

ये भी पढ़ें

मुकुंदरा रिजर्व में एनक्लोजर का काम शुरू, MP से जल्द बाघ लाने की तैयारी, 1 हेक्टेयर भूभाग में बनाया जा रहा
कोटा
Mukundra Reserve

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान के 465 बांध लबालब, रबी सीजन के लिए भरपूर पानी, चंबल के बांधों में इतना पानी कि अगले 3 साल तक नहीं होगी दिक्कत

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच 28 अक्टूबर को तय होगा चंबल जल बंटवारा, MP ने 2000 क्यूसेक पानी मांगा

Chambal water
कोटा

मुकुंदरा रिजर्व में एनक्लोजर का काम शुरू, MP से जल्द बाघ लाने की तैयारी, 1 हेक्टेयर भूभाग में बनाया जा रहा

Mukundra Reserve
कोटा

दीपावली पर मिली सौगात: यहां राजस्थान रोडवेज की सीधी बस सेवा शुरू, जानें टाइम और रूट

कोटा

KOTA: 150 करोड़ रुपए का हुआ व्यापार, 12 लाख लोगों ने देखा दशहरा मेला, बी प्राक, जया किशोरी समेत कई स्टार्स ने किए थे शो

कोटा

Kota: JCB लेकर पहुंचे ऊर्जा मंत्री नागर, खड़े रहकर स्कूल की छत-तालाब के घाटों को गिराया, प्रशासन में हड़कंप

Energy Minister Hiralal Nagar
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.