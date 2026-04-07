IMD Alert 7 April: बिगड़ा है मौसम, सुबह से अब तक 5 अलर्ट, अब अगले 3 घंटे में यहां ओलावृष्टि की संभावना

मौसम विभाग ने आज यानी सात अप्रेल को शाम पांच बजे अगले तीन घंटे का अलर्ट जारी किया है। इसमें ओरेेंज अलर्ट के तहत अजमेर, नागौर व टोंक जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इन इलाकों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की भी आशंका है, जिससे फसलों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान हो सकता है।