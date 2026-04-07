Weather Update 7 April: राजस्थान में आज तेज बारिश-ओलावृष्टि और कल से फिर तेज हो जाएगी गर्मी

IMD Alert Today: जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने अचानक करवट ली। राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश फलोदी में हुई, जहां 42.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, यह गतिविधि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से हुई है, जिसने राज्य में आंधी, बिजली चमकने और बारिश का दौर शुरू किया।

आज 7 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज मेघगर्जन, आकाशीय बिजली तथा मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है।

खासकर जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओलावृष्टि (hailstorm) की भी आशंका जताई गई है। IMD ने इन क्षेत्रों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट कई जिलों के लिए जारी है, जिसमें किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।