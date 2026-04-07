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Weather Update 7 April: राजस्थान में आज तेज बारिश-ओलावृष्टि और कल से फिर तेज हो जाएगी गर्मी

Orange Alert Rajasthan: खासकर जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओलावृष्टि (hailstorm) की भी आशंका जताई गई है।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Apr 07, 2026

IMD Alert Today: जयपुर। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने अचानक करवट ली। राज्य के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश फलोदी में हुई, जहां 42.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, यह गतिविधि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से हुई है, जिसने राज्य में आंधी, बिजली चमकने और बारिश का दौर शुरू किया।
आज 7 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में तेज मेघगर्जन, आकाशीय बिजली तथा मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना है।
खासकर जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। कई जगहों पर ओलावृष्टि (hailstorm) की भी आशंका जताई गई है। IMD ने इन क्षेत्रों में 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट कई जिलों के लिए जारी है, जिसमें किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इस मौसम प्रणाली के चलते आज कई जिलों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। फलोदी समेत पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में पहले से ही भारी बारिश दर्ज हो चुकी है, जिससे स्थानीय स्तर पर जलभराव और फसलों को नुकसान की खबरें आ रही हैं। हालांकि, यह बारिश रबी फसलों के लिए राहत भी साबित हो सकती है, लेकिन ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और अन्य खड़ी फसलों को भारी क्षति पहुंचने की आशंका है।

कल यानी 8 अप्रेल से फिर पडेगी गर्मी

कल 8 अप्रैल से राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। भरतपुर और जयपुर संभाग के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश की कुछ संभावना बनी रहेगी, लेकिन शेष क्षेत्र सूखे रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक, 9 अप्रैल से अगले 4-5 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में शुष्क मौसम बना रहेगा। इसके साथ ही 10 अप्रैल से तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर तेजी से बढ़ेगा।

अप्रैल के मध्य में तापमान के 38-40 डिग्री के आसपास पहुंचने की उम्मीद

पिछले कुछ दिनों से चली आ रही ठंडक अब समाप्त होने जा रही है। अप्रैल के मध्य में तापमान के 38-40 डिग्री के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे राज्य में मौसम को प्रभावित किया। कई जगहों पर धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे दिन के तापमान में अस्थायी गिरावट दर्ज की गई।

किसान व आमजन बदलते मौसम से रहे अलर्ट


किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज के मौसम में सतर्क रहें। तेज हवाओं, बिजली गिरने और ओलों से बचाव करें। खेतों में काम करते समय सावधानी बरतें। शहरों में जलजमाव से यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। अगले कुछ दिनों में शुष्क और गर्म मौसम की वापसी के साथ राजस्थान में ग्रीष्मकाल की शुरुआत तेज होने की संभावना है। लोगों को हाइड्रेशन का ध्यान रखने और धूप से बचाव के उपाय करने की जरूरत है।

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Updated on:

07 Apr 2026 12:48 pm

Published on:

07 Apr 2026 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update 7 April: राजस्थान में आज तेज बारिश-ओलावृष्टि और कल से फिर तेज हो जाएगी गर्मी

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