IMD Alert: राजस्थान के इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और बिजली गिरने के आसार, मौसम विभाग ने दी ये सलाह



जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, एक अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में और दूसरा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। इनके साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होगा। इस तंत्र के प्रभाव से उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज वर्षा की संभावना जताई गई है।