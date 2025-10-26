Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: राजस्थान के इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और बिजली गिरने के आसार, मौसम विभाग ने दी ये सलाह

IMD Alert: मौसम विभाग ने कोटा, बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा और 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई है। मौसम सामान्य होने तक बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है।

Arvind Rao

Oct 26, 2025

बारिश और बिजली गिरने के आसार (फोटो- पत्रिका)

IMD Alert: मानसून के लौटने और सर्दी की दस्तक के बीच प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने कोटा, बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए हल्की वर्षा और मेघगर्जन की संभावना जताई है।


विभाग के अनुसार, कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मेघगर्जन के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थान पर शरण लेने को कहा गया है।


साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने तथा मौसम सामान्य होने तक घरों में ही रहने की अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव एक नए पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में बने दो अवदाबों के प्रभाव से हो रहा है। इससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है।


पश्चिमी विक्षोभ आज से होगा सक्रिय


जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, एक अवदाब मध्य-पूर्वी अरब सागर में और दूसरा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। इनके साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 अक्टूबर से उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होगा। इस तंत्र के प्रभाव से उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज वर्षा की संभावना जताई गई है।


मौसम विभाग का कहना है कि 26 और 27 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा के भी आसार हैं।


झालावाड़ में दो घंटे झमाझम, कोटा में बादल छाए


झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में शनिवार शाम करीब दो घंटे तक बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। दीपावली के बाद बदले मौसम ने लोगों को राहत दी है, वहीं ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया है। कोटा में भी दिनभर बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की ठंडी हवाएं चलती रहीं।


रात का तापमान गिरा, सर्दी बढ़ने के संकेत


मौसम विभाग के मुताबिक, बीते 24 घंटों में प्रदेश के 13 शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान सीकर में 13 डिग्री दर्ज हुआ। विभाग ने आगामी चार से पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई है।


चार दिन तक सक्रिय रहेगा बारिश का दौर


विभाग के अनुसार, 26 से 29 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर बना रहेगा। दक्षिणी और पूर्वी जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। विभाग ने किसानों और आम लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें, खेतों में काम करते समय आकाशीय बिजली से बचाव के उपाय करें और मौसम सामान्य होने तक इंतजार करें।

