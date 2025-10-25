Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में मौसम का यू टर्न, इन 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है। झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में शनिवार शाम को बेमौसम बारिश हुई। मौसम विभाग ने भी कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट किया है व आगामी चार-पांच दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ने की आशंका जताई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Oct 25, 2025

rain in rajasthan

फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Heavy Rain: जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है। झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में शनिवार शाम को बेमौसम बारिश हुई। शाम 5 बजे से शुरू हुई रिमझिम बारिश करीब 50 मिनट तक जारी रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया। सड़कों पर पानी बह निकला। इधर कोटा में भी बादल छाए रहे। इधर मौसम विभाग ने भी कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट किया है व आगामी चार-पांच दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ने की आशंका जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दो अलग-अलग अवदाब और 26 अक्टूबर से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई भागों में बारिश का दौर शुरू होगा। 26 से 29 अक्टूबर के बीच राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का पूर्वानुमान है।

विभाग ने बताया कि 26-27 अक्टूबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और जयपुर संभागों के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग तथा आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा के भी आसार हैं। वहीं, 28-29 अक्टूबर को भी राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 26 अक्टूबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर में मेघगर्जन के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

27 अक्टूबर को बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, टोंक, जालोर और पाली में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

28 अक्टूबर को अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर और पाली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

किसानों को मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने किसानों सलाह दी कि खुले आसमान में पककर तैयार खरीफ की फसलों को भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें। कृषि उपज मंडियों में भी खुले आसमान में रखे जींसों व अनाज को सुरक्षित स्थान पर रख लें। रबी की फसलों की बिजाई का कार्य आगामी दिनों में बारिश को ध्यान में रखकर ही करें।

Updated on:

25 Oct 2025 08:50 pm

Published on:

25 Oct 2025 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में मौसम का यू टर्न, इन 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

