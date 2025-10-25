Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में मौसम का यू टर्न, इन 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Heavy Rain: जयपुर। राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है। झालावाड़ जिले के मनोहरथाना में शनिवार शाम को बेमौसम बारिश हुई। शाम 5 बजे से शुरू हुई रिमझिम बारिश करीब 50 मिनट तक जारी रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया। सड़कों पर पानी बह निकला। इधर कोटा में भी बादल छाए रहे। इधर मौसम विभाग ने भी कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट किया है व आगामी चार-पांच दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ने की आशंका जताई है।