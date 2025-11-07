Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, शेखावाटी में छूटी धूजणी, ये इलाका रहा सबसे ठंडा, भीषण सर्दी का अलर्ट

शेखावाटी अंचल के मैदानी इलाकों में बीती रात के तापमान में हुई गिरावट से लोगों को हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर महसूस हुआ। हालांकि क्षेत्र में सुबह आसमान साफ रहा और धूप खिली लेकिन सर्दी का जोर बढ़ने पर सुबह देर तक लोग घरों में दुबके रहे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 07, 2025

Play video

राजस्थान में शेखावाटी में लुढ़का पारा, पत्रिका फोटो

Cold Weather Alert in Rajasthan: राजस्थान में अब सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। प्रदेश के शेखावाटी अंचल के मैदानी इलाकों में बीती रात के तापमान में हुई गिरावट से लोगों को हाड़कंपाने वाली सर्दी का असर महसूस हुआ। हालांकि क्षेत्र में सुबह आसमान साफ रहा और धूप खिली लेकिन सर्दी का जोर बढ़ने पर सुबह देर तक लोग घरों में दुबके रहे। शेखावाटी के फतेहपुर में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

उत्तरी हवाओं के असर से राजस्थान के कई शहरों में तापमान में हो रही गिरावट से लोगों को अब गलनभरी सर्दी का असर महसूस हो रहा है। दिन में अब भी पारा सामान्य से अधिक रहने के कारण सर्दी के तेवर दिन में नर्म रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के ​पूर्वी और पश्चिमी भागों में मौसम शुष्क रहा, वहीं मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के अंत तक प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर चलने और मौसम सर्द रहने का पूर्वानुमान जताया है।

शेखावाटी अंचल में धूजणी छुड़ाने लगी सर्दी

राजस्थान के शेखावाटी अंचल में उत्तरी हवा के असर से रात में पारा सामान्य से नीचे लुढ़क गया है। जिसके असर से फतेहपुर समेत आस पास के भागों में आज पारा सामान्य से कम दर्ज हुआ है। फतेहपुर कस्बे में बीते दो दिन में रात के तापमान में करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मालूम हो बीते 5 नवंबर को फतेहपुर का न्यूतनम तापमान 12.5 डिग्री रहा वही 6 नवंबर को कस्बे का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में बीते दो तीन दिन में फतेहपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में तेजी से हुई गिरावट से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है।

जयपुर में बीते 10 वर्ष में नवंबर माह का तापमान

वर्षअधिकतम तापमान (°C)दिनांकन्यूनतम तापमान (°C)दिनांक
202435.02.11.202411.630.11.2024
202333.101, 02.11.202312.223.11.2023
202235.04.11.202210.626.11.2022
202132.41.11.202111.623, 24.11.2021
202032.16.11.20209.922.11.2020
201934.41.11.201915.020.11.2019
201833.44.11.201812.029.11.2018
201734.44.11.201710.323.11.2017
201633.06.11.201610.320.11.2016
201534.04.11.201511.330.11.2015
सर्वकालिक रिकॉर्ड36.43.11.20013.330.11.1938

जयपुर में सुबह मौसम सर्द

राजधानी जयपुर में आज सुबह हवा में नमी बढ़ने से मौसम का मिजाज सर्द रहा। हालां​कि हवा की रफ्तार धीमी रही लेकिन सूर्योदय के बाद सर्दी का असर बढ़ने पर लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। मौसम विभाग के अनुसार नंवबर माह में जयपुर शहर का औसत न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस है। वहीं बीते गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो औसत अधिकतम तापमान से कम रहा है। ऐसे में अब जयपुर शहर में भी सर्दी की रंगत जल्द ही बढ़ने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 09:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, शेखावाटी में छूटी धूजणी, ये इलाका रहा सबसे ठंडा, भीषण सर्दी का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर: अमायरा मौत मामले में क्लासमेट्स का बड़ा खुलासा, ‘वो उस दिन स्कूल नहीं आना चाहती थी’, आज सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट

Jaipur Amyra Death Case
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, बात करते विजन-2047 की…जरूरत आज की, कहां है प्लान?

Rajasthan High Court strong remarks against government saying You talk about Vision 2047 Where is plan
जयपुर

राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त, 30 दिसंबर तक सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

CM-Bhajanlal-Sharma
जयपुर

Jaipur Nagar Nigam: जयपुर में 3 दिन बाद फिर से एक निगम मॉडल, सरकार को भेजा कैडर रिव्यू का प्रस्ताव; होंगे ये 5 बड़े ​बदलाव!

जयपुर

चौदह लोगों की जान लेने वाले डंपर चालक का ये राज जानकार पुलिस भी शॉक्ड… चालक के बारे में बड़ा खुलासा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.