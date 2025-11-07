Rajasthan Weather: राजस्थान में सर्दी ने पकड़ी रफ्तार, शेखावाटी में छूटी धूजणी, ये इलाका रहा सबसे ठंडा, भीषण सर्दी का अलर्ट

राजस्थान के शेखावाटी अंचल में उत्तरी हवा के असर से रात में पारा सामान्य से नीचे लुढ़क गया है। जिसके असर से फतेहपुर समेत आस पास के भागों में आज पारा सामान्य से कम दर्ज हुआ है। फतेहपुर कस्बे में बीते दो दिन में रात के तापमान में करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार सुबह फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मालूम हो बीते 5 नवंबर को फतेहपुर का न्यूतनम तापमान 12.5 डिग्री रहा वही 6 नवंबर को कस्बे का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में बीते दो तीन दिन में फतेहपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में तेजी से हुई गिरावट से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है।