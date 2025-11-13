Weather Forecast: मौसम विभाग ने जारी किया 14 से 27 नवम्बर तक का पूर्वानुमान, जानें कब-कब आएगी बारिश

Rajasthan weather forecast: जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर केन्द्र ने आगामी दो सप्ताह (14 नवम्बर से 27 नवम्बर 2025) के लिए राज्य के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। पहले सप्ताह (14 से 20 नवम्बर) के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, वहीं दूसरे सप्ताह (21 से 27 नवम्बर) में दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है।