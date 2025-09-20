IMD Alert 20 September: राजस्थान में मौसम का बदला मिज़ाज, 24 जिलों में अगले 120 मिनट में आ सकती है बारिश

जयपुर। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में आगामी 3 से 4 दिन तक बरसात का दौर जारी रह सकता है।
मौसम विभाग ने दोपहर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले दो घंटे में बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 23 सितंबर के बीच अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने और 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में सर्वाधिक 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। पूर्वी राजस्थान के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा।