IMD Alert 20 September: राजस्थान में मौसम का बदला मिज़ाज, 24 जिलों में अगले 120 मिनट में आ सकती है बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 23 सितंबर के बीच अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने और 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है।