Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert 20 September: राजस्थान में मौसम का बदला मिज़ाज, 24 जिलों में अगले 120 मिनट में आ सकती है बारिश

Rajasthan Weather Update: मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 23 सितंबर के बीच अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने और 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश दर्ज हो सकती है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 20, 2025

imd alert
फोटो- पत्रिका फाइल

जयपुर। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में आज मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग व आसपास के जिलों में आगामी 3 से 4 दिन तक बरसात का दौर जारी रह सकता है।

अगले दो घंटे में यहां बारिश की संभावना


मौसम विभाग ने दोपहर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों व आस-पास के क्षेत्रों में अगले दो घंटे में बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Exam New Date: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4 भर्तियों की परीक्षा ति​थि बदली, जानें अब संशोधित तिथियां
जयपुर
RSSB New Guideline for direct Recruitment of Class IV Employees Strict Rules regarding Dress Code

मौसम विभाग ने बताया कि 20 से 23 सितंबर के बीच अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ जिलों में बादल गरजने, बिजली चमकने और 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में भारी बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा और बूंदी जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में सर्वाधिक 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। पूर्वी राजस्थान के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा।

ये भी पढ़ें

Govt Job: राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
जयपुर
rpsc news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 04:05 pm

Published on:

20 Sept 2025 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 20 September: राजस्थान में मौसम का बदला मिज़ाज, 24 जिलों में अगले 120 मिनट में आ सकती है बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.