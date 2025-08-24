IMD Alert 24 August: मौसम विभाग का सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट, अब फिर अगले 180 मिनट में तेज बारिश की चेतावनी

School Holiday in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस कारण हाडौती क्षेत्र में तो बाढ के हालात बने हुए हैं। इस कारण कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित हुए हैं।

इसी बीच रविवार को राजस्थान के तीन जिलों में भी अब 25 व 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है।

राजस्थान के जयपुर, दौसा व नागौर में जिला कलक्टर ने आगामी 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं अलवर जिले में 26 अगस्त को पांडुपोल का मेला भरेगा। इस कारण पूरे जिले में अवकाश रहेगा। वहीं रामदेवरा मेले के कारण 25 अगस्त को जोधपुर में अवकाश रहेगा।