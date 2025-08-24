Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert 24 August: मौसम विभाग का सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट, अब फिर अगले 180 मिनट में तेज बारिश की चेतावनी

Heavy Rainfall Warning: इधर 24 अगस्त को मौसम विभाग सुबह से तेज बारिश के लिए आमजन को अलर्ट पर अलर्ट कर रहा है। इधर अब दोपहर पौने चार बजे फिर से राज्य के चार जिलों में भारी बारिश चेतावनी जारी की है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 24, 2025

सवाईमाधोपुर. जडावता गांव में बारिश के पानी का फ्लो आने से कटे खेत
सवाईमाधोपुर. जडावता गांव में बारिश के पानी का फ्लो आने से कटे खेत

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज सुबह से मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस कारण राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवकाश घोषित कर दिया है।
इधर 24 अगस्त को मौसम विभाग सुबह से तेज बारिश के लिए आमजन को अलर्ट पर अलर्ट कर रहा है। इधर अब दोपहर पौने चार बजे फिर से राज्य के चार जिलों में भारी बारिश चेतावनी जारी की है।

सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश से कोटा लालसोट मेगा हाइवे से गांवों के रास्तों में हुआ जलभराव। सूरवाल के पास जड़ाबता गांव में भारी जल भराव से मकानों में कैद है ग्रामीण।

इन चार जिलों में होगी तेज बारिश

मौसम विभाग ने आज दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अलवर, टोंक, भरतपुर व झुंझुनूं जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।

सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश से कोटा लालसोट मेगा हाइवे से गांवों के रास्तों में हुआ जलभराव। सूरवाल के पास जड़ाबता गांव में भारी जल भराव से मकानों में कैद है ग्रामीण।

रविवार को तीन और जिलों में स्कूलों में अवकाश किया घोषित

School Holiday in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इस कारण हाडौती क्षेत्र में तो बाढ के हालात बने हुए हैं। इस कारण कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित हुए हैं।
इसी बीच रविवार को राजस्थान के तीन जिलों में भी अब 25 व 26 अगस्त का अवकाश घोषित कर दिया है।
राजस्थान के जयपुर, दौसा व नागौर में जिला कलक्टर ने आगामी 25 व 26 अगस्त का स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं अलवर जिले में 26 अगस्त को पांडुपोल का मेला भरेगा। इस कारण पूरे जिले में अवकाश रहेगा। वहीं रामदेवरा मेले के कारण 25 अगस्त को जोधपुर में अवकाश रहेगा।

भारी बारिश के बीच मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की चेतावनी

आगामी तीन से चार दिन तक राज्य में कहीं-कहीं भारी व अतिभारी बारिश का दौर जारी रह सकता है।

Updated on:

24 Aug 2025 04:15 pm

Published on:

24 Aug 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert 24 August: मौसम विभाग का सुबह से ही अलर्ट पर अलर्ट, अब फिर अगले 180 मिनट में तेज बारिश की चेतावनी

