जयपुर

Red Alert: राजस्थान में 24 व 25 अगस्त को भी रहेगा रेड अलर्ट, इन 2 जिलों में बारिश मचा सकती है ‘तबाही’

Heavy Rain in rajasthan: 24 अगस्त को बूंदी-कोटा जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इन दोनों जिलों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सात जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, बारां, भीलवाडा़, झालावाड़, टोंक, नागौर व पाली में ओरेंज अलर्ट रहेगा। यहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 23, 2025

Heavy Rain in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में इन दिनों मानसून का कहर लगातार जारी है। नदी-नाले उफान पर हैं। कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। कहीं चादर चल रही है। शुक्रवार को आई तेज बारिश से कई स्थानों पर बाढ़ के हालात हो गए हैं। कोटा में तो सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। इधर 23 अगस्त को भी चार जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है।
इसी बीच मौसम विभाग ने अब शनिवार दोपहर बाद 24 व 25 अगस्त के लिए भी मौसम की भविष्यवाणी कर दी है। इन भविष्यवाणी के अनुसार इन दोनों दिन राजस्थान के कुछ जिलों में रेड अलर्ट रहेगा। यहां अत्यंत तेज बारिश के चलते बारिश 'तबाही' भी मचा सकती है।

कब-कब, कहां-कहां रहेगा रेड अलर्ट

24 अगस्त-बूंदी-कोटा में रेड अलर्ट

24 अगस्त को बूंदी-कोटा जिले में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इन दोनों जिलों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा सात जिलों में ओरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें अजमेर, बारां, भीलवाडा़, झालावाड़, टोंक, नागौर व पाली में ओरेंज अलर्ट रहेगा। यहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

25 अगस्त--सिरोही व उदयपुर में रेड अलर्ट

राजस्थान के दो जिलों सिरोही, उदयपुर में 25 अगस्त को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहंा अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। इसके अलावा छह जिलों को ओरेंज अलर्ट में रखा गया है। इनमें चित्तौड$गढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, जालोर व पाली में भारी बारिश हो सकती है।

23 अगस्त को इन 4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित, होगी मूसलाधार

राजस्थान के कई जिलों में इन दिनों भारी व अत्यंत भारी बारिश का दौर चल रहा है। शुक्रवार को कई स्थानों पर बाढ की स्थिति पैदा हो गई। कोटा में तो सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।
इसी बीच मौसम विभाग ने शनिवार को दोपहर बाद चार जिलों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। इससे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में आ गया है।
मौसम विभाग ने 23 अगस्त को राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और आसमान से झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोटा संभाग और आसपास के जिलों में आज कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

बीसलपुर बांध के फिर खुले 6 गेट

इधर भारी बारिश के चलते बीसलपुर बांध के गेट फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। दो दिन पहले तक जहां बांध का एक गेट खुला हुआ था,वहीं शनिवार को दोपहर बाद तक छह गेट खोल दिए गए हैं। ये गेट भी दो-दो मीटर की हाइट तक खोले गए हैं।

Published on:

23 Aug 2025 05:12 pm

Red Alert: राजस्थान में 24 व 25 अगस्त को भी रहेगा रेड अलर्ट, इन 2 जिलों में बारिश मचा सकती है 'तबाही'

