राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव, 4 से 8 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश की चेतावनी

राजस्थान में मानसून ने फिर से दस्तक दी है। एक नए सिस्टम के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, अक्टूबर के पहले हफ्ते में राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

Monsoon returns in Rajasthan possibility of rain from 4 to 8 October : राजस्थान में मानसून ने फिर से दस्तक दी है। एक नए सिस्टम के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है।