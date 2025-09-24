IMD Forecast: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक होगी बारिश

Rajasthan weather update:जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर के बीच पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में म्यांमार से सटे बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके अगले 24 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने और फिर 26 सितम्बर तक अवदाब (डिप्रेशन) में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भागों में भी नमी बढ़ेगी और बारिश का दौर शुरू होगा।
विभाग का कहना है कि इस दौरान उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में सामान्य मौसम बने रहने की संभावना है।