IMD Forecast: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 28 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक होगी बारिश



मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में म्यांमार से सटे बंगाल की खाड़ी में एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है। इसके अगले 24 घंटों में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बनने और फिर 26 सितम्बर तक अवदाब (डिप्रेशन) में तब्दील होने की संभावना है। इसका असर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तट पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते राजस्थान के दक्षिण और पूर्वी भागों में भी नमी बढ़ेगी और बारिश का दौर शुरू होगा।