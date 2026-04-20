IMD ने दी राजस्थान के 8 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी, 45°C के पार पहुंचेगा पारा, 96 घंटे का अलर्ट जारी, बरतें ये सावधानियां

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने रविवार को जारी पूर्वानुमान में उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में सूरज का सितम शुरू हो गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल कम है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी मैदानों से गुजर रहा है, लेकिन यह इतना प्रभावी नहीं है कि तापमान में बड़ी गिरावट ला सके।