IMD Alert: राजस्थान में मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 2 घंटे में कई जिलों में तेज आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

वहीं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनूं, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। प्रशासन को भी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।