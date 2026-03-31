Rain Alert: जयपुर समेत इन जिलों में अगले तीन घंटे भारी, 50 KMPH तक तेज हवा, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

सीकर, चूरू, पिलानी, जयपुर, फतेहपुर, झुंझुनूं, अलवर और कोटा सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 2 से 6 डिग्री तक नीचे आ गया। कोटा और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार यह सक्रिय मौसम प्रणाली अभी कुछ दिन और असर दिखाएगी। अप्रेल के पहले सप्ताह तक प्रदेश में आंधी और बारिश की संभावना बनी रहेगी, हालांकि अगले दो से तीन दिनों में इसका प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा। इसके बाद तापमान फिर से बढ़ेगा और गर्मी तेज होने के संकेत हैं।