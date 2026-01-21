IMD Warning: राजस्थान में 26 जनवरी को भी होगी बारिश, 50KMPH की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बताया कि 24 और 25 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। इसके बाद 26 जनवरी से 28 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सबसे पहले बारिश शुरू होने की संभावना है।