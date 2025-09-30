IMD Rain Alert : राजस्थान में मानसून के बाद भारी बारिश, आठ अक्टूबर तक अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में निर्धारित समय से चार दिन पहले भले ही मानसून विदा हो गया। लेकिन प्रदेश में अब पोस्ट मानसून का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को राज्य के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर चला। जयपुर में ढाई घंटे में करीब तीन इंच बारिश दर्ज की गई। इधर, बारिश के चलते कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट आई। इससे गर्मी से भी राहत मिली है। अलवर में सबसे अधिक 6.6 डिग्री दिन का तापमान गिरा है।