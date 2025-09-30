Patrika LogoSwitch to English

IMD Rain Alert : राजस्थान में मानसून के बाद भारी बारिश, आठ अक्टूबर तक अलर्ट

राजस्थान में निर्धारित समय से चार दिन पहले भले ही मानसून विदा हो गया। लेकिन प्रदेश में अब पोस्ट मानसून का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को राज्य के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर चला।

2 min read

जयपुर

image

kamlesh sharma

Sep 30, 2025

Play video

जयपुर में बारिश: फोटो रघुवीर सिंह

जयपुर। राजस्थान में निर्धारित समय से चार दिन पहले भले ही मानसून विदा हो गया। लेकिन प्रदेश में अब पोस्ट मानसून का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को राज्य के कुछ जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर चला। जयपुर में ढाई घंटे में करीब तीन इंच बारिश दर्ज की गई। इधर, बारिश के चलते कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट आई। इससे गर्मी से भी राहत मिली है। अलवर में सबसे अधिक 6.6 डिग्री दिन का तापमान गिरा है।

मौसम केन्द्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आगामी 24 घंटों में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 5-8 अक्टूबर को सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में पुनः 6 से 8 अक्टूबर के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

केन्द्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। इसके असर से मंगलवार को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश हुई।

शेखावाटी क्षेत्र व आसपास में भारी बारिश हुई। केन्द्र के अनुसार मघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है।

दो जगह गिरी बिजली, युवक और 16 भेड़ों की मौत

मानसून की विदाई के दौर में मंगलवार दोपहर में करौली जिला मुख्यालय सहित कई स्थानों पर झमाझम बारिश का दौर चला। वहीं जिले के मण्डरायल क्षेत्र के इमरतापुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से कृषि कार्य कर रहे इमरतापुरा निवासी लालसिंह मीना (36) पुत्र रामप्रसाद मीना की मौत हो गई, जबकि मण्डरायल के ही पसेला गांव में बिजली गिरने की दूसरी घटना में 16 भेड़ों की मौत हो गई।

नागौर में बारिश से फसलों को भारी नुकसान

नागौर जिले में बेमौसम बारिश से खेतों में रखी कटी व पकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नागौर, मूंडवा, परबतसर, नावां, कुचामन, सहित जिलेभर में कहीं तेज तो कहीं झमाझम बारिश हुई। बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ। फसलों की कटाई चलने से कई खेतों में फसलें पक कर खड़ी है जो बेमौसम बारिश से खराब हो गई। जिले में मूंग, मोठ, बाजरा व कपास की फसलों को ज्यादा भारी नुकसान हो हुआ है।

30 Sept 2025 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Rain Alert : राजस्थान में मानसून के बाद भारी बारिश, आठ अक्टूबर तक अलर्ट

