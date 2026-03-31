Rajasthan Weather: बैक-टू-बैक सक्रिय होंगे कई पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने दी आंधी और झमाझम बारिश की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 31 मार्च को गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के साथ शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ आंधी चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है।