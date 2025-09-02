Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

IMD Weather 2 September: मौसम विभाग का 7वां अलर्ट, आधे से ज्यादा राजस्थान में अगले 3 घंटे में बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Warning: मौसम विभाग ने दोपहर 1.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में बीकानेर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 02, 2025

जयपुर में हुई बारिश से सड़कों पर भरा पानी। फोटो-पत्रिका।
जयपुर में हुई बारिश से सड़कों पर भरा पानी। फोटो-पत्रिका।

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून इस समय फुल मेहरबान चल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट किए जा रहे है। आज यानी दो सितम्बर की बात की जाए तो दोपहर एक बजे तक छह अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। अब सातवां अलर्ट जारी हुआ है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में आधा से राजस्थान अगले तीन घंटे में तर-ब-तर होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग की ओर से आज पूरे दिन ही बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इनमें से सात जिलों में तो अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी तक दी गई है।

जानिए अगले तीन घंटे में कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग ने दोपहर 1.30 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में बीकानेर जिले व आस-पास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा जयपुर,दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, भरतपुर, सीकर, अलवर, नागौर, बारां, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चूरू, झुंझुनूं, अजमेर, भीलवाड़ा व जोधपुर जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Weather Update 2 September: राजस्थान में रात भर बरसे बदरा, आज भी 7 जिलों में अतिभारी बारिश का अलर्ट
जयपुर
जयपुर में सोमवार को आई बारिश से कॉमर्स कॉलेज के पास टूटकर गिरा पेड़। फोटो पत्रिका

सितम्बर में भी होगी सामान्य से अधिक बारिश

मौसम विभाग ने स्पष्ट पूर्वानुमान जारी कर सूचित किया है कि इस बार देश के अधिकांश भागों जिनमें राजस्थान भी शामिल है। इस राज्यों में पूरे सितम्बर माह मानसून सक्रिय रहेगा। वैसे अब तक राजस्थान में औसत से 53 फीसदी बारिश हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

IMD Weather Forecast: मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी, टूटेंगे सारे रेकॉर्ड, पूरे सितम्बर होगी राजस्थान में “भारी बारिश”
जयपुर
IMD rain warning

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Weather 2 September: मौसम विभाग का 7वां अलर्ट, आधे से ज्यादा राजस्थान में अगले 3 घंटे में बारिश की चेतावनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट