IMD Weather 2 September: मौसम विभाग का 7वां अलर्ट, आधे से ज्यादा राजस्थान में अगले 3 घंटे में बारिश की चेतावनी

Rain Alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में मानसून इस समय फुल मेहरबान चल रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट किए जा रहे है। आज यानी दो सितम्बर की बात की जाए तो दोपहर एक बजे तक छह अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। अब सातवां अलर्ट जारी हुआ है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में आधा से राजस्थान अगले तीन घंटे में तर-ब-तर होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग की ओर से आज पूरे दिन ही बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इनमें से सात जिलों में तो अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी तक दी गई है।