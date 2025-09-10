Patrika LogoSwitch to English

क्या फिर से बदलने वाला है मौसम… 12 से 18 सितंबर के लिए आया IMD का ताजा अपडेट

IMD weather forecast Rajasthan: आईएमडी ने हांलाकि अभी मानसून की विदाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 10, 2025

Rajasthan September Monsoon Update: राजस्थान में बारिश का डबल कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी बारिश जारी है। बाड़मेर और जैसलमेर इलाके में बारिश का जोर अभी देखने को मिल रहा है, हांलाकि प्रदेश के अन्य जिलों में अब फिर से तापमान बढ़ने लगा है। सितंबर को मानसून की विदाई का महीना माना जाता है। आईएमडी ने हांलाकि अभी मानसून की विदाई की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन इस बीच 12 सितंबर से 18 सितंबर के लिए आईएमडी का अपडेट सामने आया है।

मौसम विभाग के अनुसार 12 से 18 सितंबर के लिए पूर्वी और पश्चिम राजस्थान के लिए अलग-अलग रिपोर्ट जारी की गई हैं। पूर्वी राजस्थान में सामान्य बारिश होने के बारे में जानकारी मिल रही है जबकि पश्चिम में सामान्य से कम या बिल्कुल बारिश नहीं होने की जानकारी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि इस बार पूर्व राजस्थान से ज्यादा बारिश पश्चिम राजस्थान में दर्ज की गई है। कई जिलों में तो औसत से तीन गुना तक बारिश हो चुकी है।

उधर बारिश संबंधी नुकसान के बारे में बात करें तो सरकार के अनुसार अब तक साठ फीसदी से भी ज्यादा बारिश प्रदेश में हो चुकी है। आने वाले दिनों में किसी जिले में अब तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। बारिश जनित हादसों में अब तक 193 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। साथ ही पांच सौ से भी ज्यादा मवेशी भी दम तोड़ चुके हैं। करोड़ों रुपयों की सड़कें नष्ट होने के साथ ही कई जिलों में मकान तक ढह गए हैं। फसलों को भी ज्यादा बारिश की मार झेलनी पड़ी है।

Published on:

10 Sept 2025 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / क्या फिर से बदलने वाला है मौसम… 12 से 18 सितंबर के लिए आया IMD का ताजा अपडेट

