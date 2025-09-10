क्या फिर से बदलने वाला है मौसम… 12 से 18 सितंबर के लिए आया IMD का ताजा अपडेट

उधर बारिश संबंधी नुकसान के बारे में बात करें तो सरकार के अनुसार अब तक साठ फीसदी से भी ज्यादा बारिश प्रदेश में हो चुकी है। आने वाले दिनों में किसी जिले में अब तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। बारिश जनित हादसों में अब तक 193 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। साथ ही पांच सौ से भी ज्यादा मवेशी भी दम तोड़ चुके हैं। करोड़ों रुपयों की सड़कें नष्ट होने के साथ ही कई जिलों में मकान तक ढह गए हैं। फसलों को भी ज्यादा बारिश की मार झेलनी पड़ी है।