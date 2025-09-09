टपकने लगी 150 करोड़ से बनी प्रदेश की पहली हाईटेक टनल, सोनिया गांधी ने किया था उद्घाटन, देखें तस्वीरें

Jaipur Heavy Rain: राजधानी जयपुर में इस बार मानूसन जमकर मेहरबान हुआ है। शहर के लगभग हर हिस्से में चार से पांच बार भारी से अति भारी बारिश हो चुकी है और यही कारण है कि जयपुर शहर में ही करोड़ों रुपयों की सड़कें नष्ट हो चुकी है और कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच बात जयपुर में स्थित घाट की गूणी टनल की…। राजस्थान में आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना और प्रदेश की पहली हाईटेक टनल के हाल बारिश ने बिगाड़ दिए हैं। शहर में इस कदर बारिश हुई है कि टनल टपकने लगी है।
जयपुर शहर के पूर्वी हिस्से की ओर यातायात सुगम करने के लिए कई सालों की मेहनत के बाद साल 2012 में यह टनल बनकर तैयार हुई थी। जनवरी 2013 में गहलोत राज में इसका उद्घाटन सोनिया गांधी और उस समय पीएम रहे मनमोहन सिंह ने किया था। जेडीए और कुछ अन्य एजेंसियों की मदद से तैयार की गई इस टनल पर करीब एक सौ पचास करोड़ रुपए का खर्च आया था। टनल के अंदर पहाड़ी हिस्से में विशेष प्रकार के कैमिकल से स्प्रे किया गया था ताकि पत्थर अपनी जगह नहीं छोड़ें और साथ ही बारिश का पानी भी नहीं नीचे नहीं गिरे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
टनल में वैसे तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, यानी टनल में पत्थर फिसलने या गिरने की कोई जानकारी आज तक सामने नहीं आई है, लेकिन अब बारिश के पानी के कारण टनल बदहाल हो रही है। जयपुर में बारिश के चलते टनल के उपर पहाड़ियों में पानी भर गया है जो तेजी से नीचे की ओर रिस रहा है। कुछ जगहों पर तो पानी तेजी से नीचे गिरता है। हांलाकि बारिश के पानी के कारण भी किसी तरह का कोई बड़ा हादसा फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन लोगों का मानना है कि बारिश के पाने के रिसने वाली जगहों का अगर सही समय पर इंतजाम नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी घटना भी घट सकती है।