टपकने लगी 150 करोड़ से बनी प्रदेश की पहली हाईटेक टनल, सोनिया गांधी ने किया था उद्घाटन, देखें तस्वीरें

टनल में वैसे तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, यानी टनल में पत्थर फिसलने या गिरने की कोई जानकारी आज तक सामने नहीं आई है, लेकिन अब बारिश के पानी के कारण टनल बदहाल हो रही है। जयपुर में बारिश के चलते टनल के उपर पहाड़ियों में पानी भर गया है जो तेजी से नीचे की ओर रिस रहा है। कुछ जगहों पर तो पानी तेजी से नीचे गिरता है। हांलाकि बारिश के पानी के कारण भी किसी तरह का कोई बड़ा हादसा फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन लोगों का मानना है कि बारिश के पाने के रिसने वाली जगहों का अगर सही समय पर इंतजाम नहीं किया गया तो भविष्य में बड़ी घटना भी घट सकती है।