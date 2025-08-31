दुकानों-मकानों में भरा पानी, वाहन डूबे, आधी रात तक जारी रहा बारिश का तांड़व, जयपुर के हर इलाके का हाल जान लें…

तेज़ बारिश का सबसे बड़ा असर ट्रैफिक पर पड़ा। जिन सड़कों पर दिन में गाड़ियों की लंबी कतारें रहती हैं, वहां रात में पानी का सैलाब देखा गया.. सोडाला, अजमेर रोड, टोंक रोड और जेएलएन मार्ग पर तो हालात ऐसे बने कि लोगों को यहां से गुजरने में काफी परेशानी हुई.. इसके अलावा मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, राजा पार्क, जवाहर नगर, झालाना डूंगरी, वैशाली नगर और टोंक रोड जैसे बड़े इलाके भी पानी-पानी हो गए। नालों के उफान और जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ आसमान में बिजली भी कड़कड़ाती रही… तेज़ आवाज़ और चमक ने कई इलाकों में लोगों को डरा दिया ।