जयपुर

दुकानों-मकानों में भरा पानी, वाहन डूबे, आधी रात तक जारी रहा बारिश का तांड़व, जयपुर के हर इलाके का हाल जान लें…

Jaipur Heavy Rainfall: नालों के उफान और जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ आसमान में बिजली भी कड़कड़ाती रही… तेज़ आवाज़ और चमक ने कई इलाकों में लोगों को डरा दिया ।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 31, 2025

Late Night Rain In Jaipur , Pic - Patrika

Jaipur Rain News: झमाझम बारिश… तेज़ बहाव के बीच फंसी कार… और दरिया बनी सड़कें,… तस्वीरें हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की.. जहां शनिवार देर रात को आसमान से बरसे पानी ने मानो पूरे शहर की रफ़्तार थाम दी… रात करीब 10 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आधी रात तक मूसलाधार बरसात में बदल गया… बिजली की गड़गड़ाहट और लगातार झमाझम बारिश ने जैसे शहर को नींद से जगा दिया ।

चारदीवारी का इलाका, जो हमेशा बारिश की मार सबसे पहले झेलता है, इस बार भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ… पानी इतना भर गया कि कई दुकानें, घर और वाहन सब डूब नज़र आये… सड़कों पर भरे पानी ने इलाकों को दरिया जैसा बना दिया।

तेज़ बारिश का सबसे बड़ा असर ट्रैफिक पर पड़ा। जिन सड़कों पर दिन में गाड़ियों की लंबी कतारें रहती हैं, वहां रात में पानी का सैलाब देखा गया.. सोडाला, अजमेर रोड, टोंक रोड और जेएलएन मार्ग पर तो हालात ऐसे बने कि लोगों को यहां से गुजरने में काफी परेशानी हुई.. इसके अलावा मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, राजा पार्क, जवाहर नगर, झालाना डूंगरी, वैशाली नगर और टोंक रोड जैसे बड़े इलाके भी पानी-पानी हो गए। नालों के उफान और जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ आसमान में बिजली भी कड़कड़ाती रही… तेज़ आवाज़ और चमक ने कई इलाकों में लोगों को डरा दिया ।

आपको बता दें कि मौसम विभाग पहले ही बता चुका है कि मानसून का दूसरा चरण राजस्थान में और तेज़ी पकड़ने वाला है। जयपुर समेत आसपास के ज़िलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

कुल मिलाकर हर साल की तरह इस बार भी तेज़ बारिश ने शहर की तैयारियों की पोल खोल दी। तमाम सरकारी दावों के बीच जल निकासी की व्यवस्था कमजोर साबित हो रही है.. और थोड़ी ही देर की बारिश सड़कों को दरिया बना रही है.. ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब जयपुर बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार होगा ?

Updated on:

31 Aug 2025 08:21 am

Published on:

31 Aug 2025 08:20 am

