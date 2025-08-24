मार्बल लगाने वाले से इश्क में बहकी तीस साल की महिला, साठ साल के पति को दी खौफनाक मौत, फिर लाश के साथ…

Wife Killed Husband In Karauli: राजस्थान के करौली जिले से लापता हुए साठ साल के व्यक्ति की लाश एक कुएं से बरामद की गई है। शव चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए केस को आगे बढ़ाने में जुटी तो दिल दहला देने वाला हत्या का राज सामने आया। बुजुर्ग की हत्या की गई थी और हत्या की मास्टमाइंड पत्नी ही थी। जिसकी उम्र सिर्फ तीस साल है। उसे मार्बल लगाने वाले कारीगर से इश्क हो गया तो उसने पति को निपटा दिया। पुलिस ने शव को भरतपुर के बयाना इलाके से बरामद किया है और आरोपियों को दबोच लिया है।