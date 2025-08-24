Patrika LogoSwitch to English

करौली

मार्बल लगाने वाले से इश्क में बहकी तीस साल की महिला, साठ साल के पति को दी खौफनाक मौत, फिर लाश के साथ…

Karauli Crime News: करौली पुलिस से इस बारे में बातचीत की गई तो पता चला कि वह लापता था। करौली पुलिस उसे तलाश कर रही थी।

करौली

Jayant Sharma

Aug 24, 2025

पुलिस कार्रवाई के दौरान एकत्रित भीड़

Wife Killed Husband In Karauli: राजस्थान के करौली जिले से लापता हुए साठ साल के व्यक्ति की लाश एक कुएं से बरामद की गई है। शव चार से पांच दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए केस को आगे बढ़ाने में जुटी तो दिल दहला देने वाला हत्या का राज सामने आया। बुजुर्ग की हत्या की गई थी और हत्या की मास्टमाइंड पत्नी ही थी। जिसकी उम्र सिर्फ तीस साल है। उसे मार्बल लगाने वाले कारीगर से इश्क हो गया तो उसने पति को निपटा दिया। पुलिस ने शव को भरतपुर के बयाना इलाके से बरामद किया है और आरोपियों को दबोच लिया है।

जांच कर रही बयाना कस्बे की सदर थाना पुलिस ने बताया कि गांव के एक कुएं में लाश मिली। बाहर निकाली गई और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह करीब चालीस किलोमीटर दूर करौली जिले में रहने वाला देवी सहाय गुर्जर था जो कि करौली जिले के बालाघाट थाना इलाके में स्थित एक गांव का रहने वाला था। करौली पुलिस से इस बारे में बातचीत की गई तो पता चला कि वह लापता था। करौली पुलिस उसे तलाश कर रही थी।

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने तीस साल की पत्नी कुसुम से बातचीत की। जरा सी पूछताछ में ही पुलिस को उस पर शक हो गया। पता चला कि दोनों की शादी करीब पंद्रह साल पहले हुई थी और दोनों के दस साल का एक बेटा भी है। जांच में सामने आया कि कुसुम का गांव में ही रहने वाले पिंटू गुर्जर से लव अफेयर था। पिंटू गांव और आसपास के इलाक में मार्बल लगाने का काम करता था। कुछ दिन पहले कुसुम और पिंटू ने मिलकर देवी सहाय को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया।

प्लान के अनुसार कुसुम खेत में काम के बहाने देवी सहाय को अपने साथ ले गई। वहां पहले से ही घात लगाकर तैयार बैठे पिंटू और उसके साथी ने देवी सहाय का गला दबाकर उसे मार दिया। उसके बाद करीब चालीस किलोमीटर दूर भरतपुर के बयाना में सुनसान इलाके में स्थित एक सूखे कुएं में शव को फेंक दिया। लेकिन किसी ने यह शव देख लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हत्या की एक और वारदात का खुलासा कर दिया।

Hindi News / Rajasthan / Karauli / मार्बल लगाने वाले से इश्क में बहकी तीस साल की महिला, साठ साल के पति को दी खौफनाक मौत, फिर लाश के साथ…

