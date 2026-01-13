जयपुर में ‘राजस्थान सरकार’ लिखी कार से दहशत, ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी

पुलिस के अनुसार, दत्तवास, टोंक निवासी मुकेश कुमार ने प्रतापनगर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि वह जवाहर नगर थाने में कार्यरत है। मुकेश सोमवार रात करीब 8.30 बजे ड्यूटी पूरी कर अपनी कार से इंडिया गेट, सीतापुरा स्थित घर जा रहे थे। इसी दौरान सात नंबर चौराहा, प्रतापनगर में जयपुर रोड की ओर टर्न लेते समय एक कार में सवार तीन युवकों ने हाथ का इशारा कर उन्हें रोकने का प्रयास किया।