जयपुर में ‘राजस्थान सरकार’ लिखी कार से दहशत, ड्यूटी से लौट रहे पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी

जयपुर में पुलिसकर्मी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी (फोटो-एआई)
जयपुर: प्रतापनगर थाना इलाके में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि ड्यूटी से घर लौट रहे एक पुलिसकर्मी को ही निशाना बना लिया। कार सवार तीन बदमाशों ने पुलिसकर्मी का पीछा कर उसकी कार रुकवाने की कोशिश की। नहीं रुकने पर बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अब कार नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, दत्तवास, टोंक निवासी मुकेश कुमार ने प्रतापनगर थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें बताया कि वह जवाहर नगर थाने में कार्यरत है। मुकेश सोमवार रात करीब 8.30 बजे ड्यूटी पूरी कर अपनी कार से इंडिया गेट, सीतापुरा स्थित घर जा रहे थे। इसी दौरान सात नंबर चौराहा, प्रतापनगर में जयपुर रोड की ओर टर्न लेते समय एक कार में सवार तीन युवकों ने हाथ का इशारा कर उन्हें रोकने का प्रयास किया।
कार नहीं रोकने पर बदमाशों ने 8 से 10 बार आगे गाड़ी लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की। इस दौरान कार की पिछली सीट पर बैठे युवकों ने पिस्टल दिखाते हुए गाली-गलौज की और कार रोकने के लिए धमकाते रहे। स्थिति बिगड़ती देख पुलिसकर्मी ने तुरंत प्रतापनगर थाना पुलिस और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध कार की तलाश शुरू की गई। कुछ देर बाद कार सांगानेर क्षेत्र में नजर आई। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश गाड़ी भगाकर फिर सात नंबर चौराहे की ओर निकल गए और उसके बाद ओझल हो गए।
जांच में सामने आया कि जिस कार से वारदात की गई, उस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि वाहन किसी डीलर के नाम पर पंजीकृत है। डीलर ने पुलिस को बताया कि उसने यह कार समलेटी, दौसा निवासी नारायण लाल योगी को बेच दी थी। पुलिस ने जब दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो फोन स्विच ऑफ मिला।
