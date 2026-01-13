Makar Sankranti 2026: राजस्थान की इस संक्रांति मिठाई की US-UK में भी डिमांड, भाव जानकर चौंक जाएंगे आप

कभी सर्दी में चार माह बनने वाली दूध की फीणियां अब सालभर बिक रही हैं। समय के साथ अब केसर ने फीणी का जायका बढ़ा दिया और बाजार में केसर फीणी की डिमांड भी बढ़ गई है। जयपुर की दूध की फीणी देशभर में जा रही है। वहीं कूरियर के माध्यम से अमरीका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में पहुंच रही है।