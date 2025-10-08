राजस्थान में 5 साल में 568 बच्चे अकाल मौत के शिकार, 80% बच्चों की करंट- डूबने से मौत

तमाम दुर्घटनाओं और मौत के बाद भी शिक्षा विभाग ने दो साल पहले सत्र 2022-23 में स्कूली बच्चों के लिए जारी विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना को बंद कर दिया। इस योजना के तहत बच्चों या उनके परिजनों को बीमा के रूप में एक लाख रुपए प्राप्त होते हैं। हाल ही डीडवाना विधायक यूनुस खान की ओर से विधानसभा में लगाए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 202223 तक स्कूली बच्चों का दुर्घटना बीमा कराया जाता था। इसके तहत प्रत्येक बच्चे से पांच रुपए बीमा शुल्क भी लिया जाता था।