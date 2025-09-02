जयपुर-कोटा में IT की बड़ी रेड, रियल एस्टेट और पान मसाला ग्रुप के 18 ठिकानों पर छापेमारी; टैक्स चोरी का आरोप

बताते चलें कि इस बड़े पैमाने की छापेमारी में आयकर विभाग की 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें शामिल हैं। जयपुर और कोटा में सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक जारी रहने की संभावना है। टीमें सभी 18 ठिकानों पर दस्तावेज, कंप्यूटर डेटा, और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इस अभियान से भारी मात्रा में नकदी, अघोषित संपत्ति, और संदिग्ध दस्तावेजों का खुलासा हो सकता है।