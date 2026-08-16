जोड़ स्वंतत्रता दिवस समारोह…

जयपुर.राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर महानगर की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह गणगौरी बाजार स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया। जयपुर महानगर अध्यक्ष हरिनारायण मीणा, शास्त्री नगर का इकाई अध्यक्ष प्रहलाद मीणा, नाहरगढ़ किला इकाई अध्यक्ष रामकरण मीणा , महानगर कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार मीणा मौजूद रहे।
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हज हाउस में किया झंडारोहण
कर्बला स्थित राजस्थान स्टेट हज कमेटी हज हाउस में झंडारोहण के साथ ही सभी को 80 वें स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी।
इस मौके पर हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाजी शाहिद मोहम्मद, हाजी निज़ामुद्दीन, अख्तर रिजवी,अशोक सिंह, अब्दुल हकीम,हाजी उस्मान साहब, हाजी मौहम्मद साबिर मौजूद रहे।
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